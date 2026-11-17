Αναστάτωση έχει προκαλέσει στην NSA η αιφνίδια διακοπή λειτουργίας του εσωτερικού δικτύου της, με τις αμερικανικές αρχές να αναζητούν τα αίτια του προβλήματος.

Σοβαρά προβλήματα στην εσωτερική επικοινωνία της Υπηρεσίας Εθνικής Ασφάλειας των ΗΠΑ (NSA) έχει προκαλέσει η διακοπή λειτουργίας του άκρως απόρρητου δικτύου της, το οποίο χρησιμοποιείται για την ανταλλαγή ευαίσθητων και διαβαθμισμένων πληροφοριών μεταξύ των εργαζομένων της.

Σύμφωνα με το CNN, το οποίο επικαλείται έξι πρόσωπα που γνωρίζουν την κατάσταση, το εσωτερικό δίκτυο με την ονομασία NSA Net έχει τεθεί εκτός λειτουργίας, με τις αρμόδιες υπηρεσίες να προσπαθούν να εντοπίσουν τα αίτια και να εκτιμήσουν την έκταση του προβλήματος.

Δεν υπάρχουν ενδείξεις κυβερνοεπίθεσης

Μέχρι στιγμής δεν υπάρχουν στοιχεία που να συνδέουν τη διακοπή με κυβερνοεπίθεση, σύμφωνα με τις πηγές του αμερικανικού τηλεοπτικού δικτύου.

Το NSA Net αποτελεί βασικό εργαλείο εσωτερικής επικοινωνίας της υπηρεσίας, καθώς επιτρέπει στο προσωπικό της να ανταλλάσσει πληροφορίες υψηλής διαβάθμισης. Η αδυναμία πρόσβασης στο δίκτυο έχει αναγκάσει την NSA να λάβει προσωρινά μέτρα, ενώ βρίσκεται σε εξέλιξη η διερεύνηση του περιστατικού.

Στο πλαίσιο της διαχείρισης της κατάστασης, η NSA έχει εφαρμόσει σύστημα κλιμακωτής προσέλευσης του προσωπικού της, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες.

Προς το παρόν παραμένει άγνωστο πόσο εκτεταμένη είναι η διακοπή, πόσοι εργαζόμενοι επηρεάζονται από αυτήν, αλλά και πότε αναμένεται να αποκατασταθεί πλήρως η λειτουργία του δικτύου.

Το CNN ανέφερε ότι επικοινώνησε με την Υπηρεσία Εθνικής Ασφάλειας των ΗΠΑ, ζητώντας επίσημο σχόλιο για το περιστατικό, χωρίς να έχει λάβει απάντηση μέχρι τη δημοσίευση της είδησης.

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