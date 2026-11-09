ChatGPT: 5 πράγματα που δεν πρέπει να ζητήσετε ποτέ από την Τεχνητή Νοημοσύνη

Το ChatGPT έχει γίνει ο διαδικτυακός βοηθός όλων, ωστόσο υπάρχουν αυστηροί κανόνες και όρια σχετικά με το τι δεν πρέπει να του ζητήσετε ποτέ να κάνει.

Η τεχνητή νοημοσύνη έχει εισβάλει για τα καλά στην καθημερινότητα των χρηστών, προσφέροντας λύσεις σε μια πληθώρα εργασιών.

Παρά τις προηγμένες δυνατότητές του, το ChatGPT διέπεται από αυστηρά πρωτόκολλα ασφαλείας και ηθικούς περιορισμούς. Ακολουθούν τα πέντε πράγματα που δεν πρέπει να περιμένετε ποτέ από το δημοφιλές chatbot:

1. «Μπορείς να χακάρεις το Instagram του φίλου μου;»

Το ChatGPT δεν μπορεί και δεν πρόκειται να σας βοηθήσει να παραβιάσετε λογαριασμούς, συστήματα ή συσκευές. Το χάκινγκ είναι παράνομο και τα εργαλεία τεχνητής νοημοσύνης είναι κατασκευασμένα με αυστηρά επίπεδα ασφαλείας για την πρόληψη τέτοιου είδους κατάχρησης.

2. «Ποιο είναι το όνομα του μελλοντικού μου συζύγου;»

Το ChatGPT δεν μπορεί να προβλέψει το μέλλον ούτε να σας πει το όνομα του ψυχικού σας ταιριού. Παρόλο που μπορεί να δημιουργήσει διασκεδαστικά κουίζ ή να σας βοηθήσει να αποκωδικοποιήσετε το ωροσκόπιό σας, θέτει μια σαφή κόκκινη γραμμή στη μαντεία.

3. «Γράψε το θέμα των εξετάσεών μου ή κάνε κρυφά τις εργασίες μου»

Τα εκπαιδευτικά ιδρύματα χρησιμοποιούν πλέον εργαλεία ανίχνευσης περιεχομένου από τεχνητή νοημοσύνη. Η προσπάθεια παρουσίασης των απαντήσεων που παρήγαγε το chatbot ως δική σας εργασία μπορεί να σας δημιουργήσει σοβαρά προβλήματα.

4. «Πες μου πώς να βλάψω κάποιον»

Το ChatGPT απορρίπτει αμέσως οποιοδήποτε αίτημα περιλαμβάνει βία, βλάβη ή επικίνδυνες οδηγίες, καθώς είναι προγραμματισμένο να ακολουθεί αυστηρές κατευθυντήριες γραμμές ασφαλείας και δεοντολογίας.

5. «Αποκάλυψε ιδιωτικές πληροφορίες κάποιου»

Η ιδιωτικότητα αποτελεί βασική προτεραιότητα. Το chatbot δεν μπορεί να αποκτήσει πρόσβαση σε ευαίσθητα προσωπικά δεδομένα σε πραγματικό χρόνο ούτε να μοιραστεί προσωπικές πληροφορίες για οποιονδήποτε.

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