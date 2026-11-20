Ο εμβληματικός Wolverine επιστρέφει σε μια ολοκαίνουργια περιπέτεια από τη Marvel, γεμάτη ένταση, αδρεναλίνη και... οργή. Δοκιμάσαμε και ξεχωρίζουμε όλα τα δυνατά του χαρακτηριστικά.

Το Marvel's Wolverine είναι επιτέλους εδώ και έχει ήδη τραβήξει πάνω του όλα τα βλέμματα!

Πρόκειται για μια αυθεντική εμπειρία που φέρει την υπογραφή της Insomniac Games, του studio που έχει συνδέσει το όνομά του με την επιτυχημένη σειρά Marvel’s Spider-Man, σε συνεργασία με τη Marvel Games. Το παιχνίδι είναι διαθέσιμο αποκλειστικά για PlayStation 5, ενώ υποστηρίζει ελληνικό μενού και ελληνικούς υπότιτλους, προσφέροντας μια πιο προσιτή εμπειρία στο ελληνικό κοινό.

Η ομάδα του Gazzetta έζησε την εμπειρία με τα νύχια του Wolverine και μεταφέρει όλα αυτά που κάνει το Marvel's Wolverine να ξεχωρίζει:

Marvel’s Wolverine: Μία ολοκαίνουρια Wolverine εμπειρία

Ο Λόγκαν πίστεψε πως είχε αφήσει οριστικά πίσω του την ταυτότητα του Wolverine. Όμως, όσο κι αν προσπαθεί να ξεφύγει από το παρελθόν του, η φύση του και οι ευθύνες που τη συνοδεύουν δεν τον αφήνουν να ησυχάσει.

Τρία χρόνια μετά την αποχώρησή του, επιστρέφει στην Team X, σε μια από τις πιο σκοτεινές περιόδους για τον κόσμο των mutants. Οι απειλές πληθαίνουν και η ίδια τους η ύπαρξη βρίσκεται σε κίνδυνο, αναγκάζοντας τον Λόγκαν να έρθει ξανά αντιμέτωπος με καταστάσεις που θα δοκιμάσουν τα όριά του.

Η νέα περιπέτεια δεν περιορίζεται σε μια απλή ιστορία εκδίκησης ή επιβίωσης. Αποτελεί μια βαθύτερη εξερεύνηση του χαρακτήρα του Wolverine, των επιλογών του και της διαρκούς προσπάθειάς του να συμφιλιωθεί με αυτό που πραγματικά είναι.

Μία δυναμική ιστορία ταυτότητας, πίστης και επιβίωσης

Ο Wolverine επιστρέφει στην πιο άγρια και ανελέητη εκδοχή του. Οι μάχες βρίσκονται σε κεντρικό ρόλο, με τις εμβληματικές λεπίδες του να γίνονται το απόλυτο όπλο απέναντι σε κάθε αντίπαλο που θα βρεθεί στον δρόμο του.

Η Insomniac Games δίνει ιδιαίτερη έμφαση στην ταχύτητα, τη ρευστότητα και την ένταση της δράσης. Κάθε αναμέτρηση είναι μια ευκαιρία να αξιοποιήσεις τις δυνάμεις του Λόγκαν, να κινηθείς επιθετικά και να εξαπολύσεις αλυσιδωτές επιθέσεις, μετατρέποντας το πεδίο της μάχης σε ένα πραγματικό χάος.

Παράλληλα, το σύστημα Rage ανεβάζει ακόμη περισσότερο την ένταση, επιτρέποντας στον ήρωα να απελευθερώσει την οργή του και να γίνει ακόμη πιο καταστροφικός. Η δράση δεν αφήνει πολλά περιθώρια για παθητική αντιμετώπιση: εδώ χρειάζονται γρήγορα αντανακλαστικά, επιθετική προσέγγιση και σωστή αξιοποίηση κάθε δυνατότητας.

Από τον Καναδά, ως το Madripoor

Ένα από τα στοιχεία που ξεχωρίζουν στο Marvel's Wolverine είναι η ποικιλία των τοποθεσιών που πλαισιώνουν την περιπέτεια. Αυτή τη φορά, το ταξίδι του Λόγκαν δεν περιορίζεται σε ένα συγκεκριμένο περιβάλλον, αλλά εκτείνεται σε διαφορετικές γωνιές του κόσμου, καθεμία με τη δική της ατμόσφαιρα και τις δικές της προκλήσεις.

Από τις παγωμένες και αφιλόξενες εκτάσεις του Καναδά μέχρι το εντυπωσιακό Τόκιο και το επικίνδυνο νησί του Madripoor, το παιχνίδι μεταφέρει τον παίκτη σε ένα πολυδιάστατο σκηνικό, όπου η δράση και η εξερεύνηση αποκτούν διαφορετική ταυτότητα.

Οι εναλλαγές από setting σε setting συμβάλλουν στη δημιουργία μιας περιπέτειας με κινηματογραφικό χαρακτήρα, αναδεικνύοντας τις διαφορετικές πτυχές του κόσμου της Marvel και τοποθετώντας τον Wolverine σε νέες, απρόβλεπτες συνθήκες.

Παίξε το Marvel's Wolverine, αποκλειστικά στο PS5

Το Marvel's Wolverine έρχεται να προσφέρει μια εμπειρία που συνδυάζει την εκρηκτική δράση με μια πιο προσωπική και συναισθηματική προσέγγιση στον χαρακτήρα του Λόγκαν. Με την υπογραφή της Insomniac Games, δυναμικές μάχες, εντυπωσιακές τοποθεσίες και μια ιστορία που εξερευνά την ταυτότητα και την επιβίωση, η νέα συστήνει τον Wolverine όπως δεν τον έχουμε ξαναζήσει.

Ο κόσμος χρειάζεται έναν ήρωα. Θα πρέπει να ζήσει με τον Wolverine.