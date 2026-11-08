«Το Σπίτι στο Λόφο»: Ζευγάρι στην Αργεντινή έχτισε σπίτι με λάσπη, μπουκάλια και ανακυκλωμένα υλικά

Αντιμέτωποι με τη στεγαστική κρίση και τον κίνδυνο πλημμυρών, ένα ζευγάρι από την Αργεντινή έχτισε μόνο του σπίτι, χρησιμοποιώντας πηλό, μπουκάλια και ανακυκλωμένα υλικά.

Οι απελπιστικές καταστάσεις συχνά αναγκάζουν τους ανθρώπους να αναδείξουν τον καλύτερό τους εαυτό. Στις μέρες μας, η πρόσβαση στη στέγαση, είτε μέσω ενοικίασης είτε μέσω αγοράς, είναι σχεδόν αδύνατη. Στην Αργεντινή, ένα ζευγάρι από την περιοχή Tres Arroyos βρήκε τη λύση κυριολεκτικά με τα δικά του χέρια.

Για να προστατευτούν από τις πλημμύρες, η María Golato και ο Perico Medina κατασκεύασαν μια κατοικία, της οποίας η αρχική ιδέα ξεκίνησε από την επιθυμία τους να υποδεχτούν τον εγγονό τους.

Τελικά, το έργο παρατάθηκε για πέντε χρόνια, κατά τη διάρκεια των οποίων έστησαν ένα σπίτι χρησιμοποιώντας κάθε είδους ανακυκλωμένα υλικά, με τη βοήθεια συγγενών, γειτόνων και φίλων, μια κατασκευή που στέκεται όρθια μέχρι σήμερα.

«Το Σπίτι στο Λόφο»: Μια οικολογική κατασκευή 1,8 μέτρα πάνω από το έδαφος

Το κτίσμα βαφτίστηκε «Το Σπίτι στο Λόφο». Για την κατασκευή του χρησιμοποίησαν πηλό, μπουκάλια, επαναχρησιμοποιημένο ξύλο και ορισμένες τεχνικές που μεταδόθηκαν από τους προγόνους τους.

Αυτό που ξεκίνησε ως ανάγκη κατέληξε να γίνει παράδειγμα προς μίμηση. Η Golato και ο Medina ήθελαν να προσφέρουν στον εγγονό τους και τη μητέρα του μια επιλογή για να ζήσουν μαζί, ωστόσο η ιδέα τους μεγάλωνε όσο περνούσαν οι μέρες.

Δεν ήταν η πρώτη φορά που το ζευγάρι δούλευε με τον πηλό, αν και υπάρχει τεράστια διαφορά ανάμεσα στην κατασκευή ενός παιδικού σπιτιού για τα κορίτσια της οικογένειας και στη δημιουργία μιας κανονικής κατοικίας.

Παρ' όλα αυτά, η Golato και ο Medina αποδέχτηκαν την πρόκληση και έκαναν το έργο πραγματικότητα. Επιπλέον, πρέπει να ληφθεί υπόψη ότι το σπίτι κατασκευάστηκε σε υψόμετρο 1,8 μέτρων πάνω από το επίπεδο του εδάφους.

Η κατασκευή ανυψώθηκε τόσο πολύ με σκοπό να παραμείνει ανεπηρέαστη από τις πλημμύρες, καθώς τα υλικά της (ξύλο, πηλός και βλάστηση) θα μπορούσαν να υποστούν σοβαρές ζημιές από την επαφή με το νερό.

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