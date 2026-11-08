Διέσχισε την Ισπανία περπατώντας σε ευθεία γραμμή: 1.100 χιλιόμετρα σε σχεδόν 45 ημέρες, κοιμόταν σε αιώρα όπου έβρισκε!

Ο 25χρονος Ραούλ Βαλδεκάντος ξεκίνησε από την Αστούριας στις 18 Σεπτεμβρίου και έφτασε στην Αλμουνιέκαρ της Γρανάδα στις 31 Οκτωβρίου

Ένα εγχείρημα που απαιτούσε επιμονή, σωματική αντοχή και αρκετή προσαρμοστικότητα ολοκλήρωσε ο Ραούλ Βαλδεκάντος, ένας νεαρός από τη Βαλένθια, ο οποίος διέσχισε την Ιβηρική Χερσόνησο πεζός, μόνος και ακολουθώντας μια διαδρομή σε ευθεία γραμμή.

Σύμφωνα με το ισπανικό δημοσίευμα, ο ίδιος είναι ο πρώτος Ισπανός που κατάφερε να ολοκληρώσει μια τέτοια προσπάθεια. Ξεκίνησε στις 18 Σεπτεμβρίου από την Αστούριας, με τελικό προορισμό την Αλμουνιέκαρ, στην επαρχία της Γρανάδα, όπου έφτασε στις 31 Οκτωβρίου. Στο διάστημα αυτό διήνυσε περισσότερα από 1.100 χιλιόμετρα, χρειάζοντας σχεδόν 45 ημέρες για να φτάσει στον στόχο του. «Ήταν η μεγαλύτερη πρόκληση που έχω αντιμετωπίσει στη ζωή μου», δήλωσε ο ίδιος στο 20minutos, περιγράφοντας μια περιπέτεια που κάθε άλλο παρά εύκολη αποδείχθηκε.

Η διαδρομή σε ευθεία γραμμή και τα απρόοπτα

Για να σχεδιάσει την πορεία του, ο Ραούλ χρησιμοποίησε το Google Earth, μελετώντας το έδαφος και προσπαθώντας να εντοπίσει την πιο κατάλληλη διαδρομή. Στην πράξη, ωστόσο, συνάντησε αρκετά εμπόδια: κλειστούς δρόμους, φράχτες που δεν του επέτρεπαν να συνεχίσει και μονοπάτια που δεν οδηγούσαν πουθενά. «Είχα απρόοπτα κάθε μέρα. Πολλές από τις διαδρομές που μου έδειχνε το Google Maps δεν οδηγούσαν πουθενά», εξήγησε. Όταν δεν μπορούσε να συνεχίσει στην αρχικά σχεδιασμένη πορεία, είχε περιθώριο να κινηθεί περίπου 2,5 χιλιόμετρα δεξιά ή αριστερά, προκειμένου να βρει εναλλακτικό πέρασμα και στη συνέχεια να επιστρέψει στη διαδρομή του.

Εξίσου απαιτητική ήταν η εξασφάλιση φαγητού και νερού. Πριν από κάθε στάδιο προσπαθούσε να υπολογίσει αν θα συναντούσε χωριά, καταστήματα ή πηγές, ώστε να ανανεώσει τις προμήθειές του. Δεν τα κατάφερνε πάντα, με αποτέλεσμα σε ορισμένα σημεία να αναγκάζεται να συνεχίζει την πεζοπορία πεινασμένος ή διψασμένος. Παράλληλα, οι μυϊκές ενοχλήσεις και οι πόνοι στις αρθρώσεις γίνονταν εντονότεροι όσο περνούσαν οι ημέρες, καθώς η καθημερινή καταπόνηση συσσωρευόταν.

Κοιμόταν σε αιώρα και δεχόταν τη βοήθεια αγνώστων

Η διαμονή ήταν μία ακόμη πρόκληση, αφού δεν υπήρχε κάποιο σταθερό μέρος για να περάσει τη νύχτα. Τις περισσότερες φορές κοιμόταν σε αιώρα, έχοντας μαζί του ένα υπόστρωμα και έναν υπνόσακο. Αρχικά είχε ξεκινήσει το ταξίδι με σκηνή, ωστόσο αποφάσισε να την αφήσει σε φίλους του, καθώς το βάρος της έκανε ακόμη δυσκολότερη τη μετακίνησή του. Όταν ο καιρός ήταν κακός ή η κούραση είχε γίνει υπερβολική, επέλεγε κάποιο hostel, ενώ υπήρξαν και περιπτώσεις που άνθρωποι τους οποίους γνώρισε στη διαδρομή τού προσέφεραν φιλοξενία.

Μάλιστα, αρκετοί κάτοικοι χωριών από τα οποία περνούσε τον κάλεσαν στα σπίτια τους, ενώ άλλοι επικοινώνησαν μαζί του μέσω Instagram για να του προσφέρουν ένα μέρος να κοιμηθεί. Στον λογαριασμό του στο Instagram, όπου κατέγραφε την εξέλιξη της περιπέτειάς του, έχει συγκεντρώσει περισσότερους από 170.000 ακολούθους. Παρά τις πολλές ώρες μοναχικής πεζοπορίας, ο ίδιος υποστηρίζει ότι δεν βαριόταν. Αντίθετα, αξιοποιούσε τον χρόνο για να σκέφτεται και να απολαμβάνει το τοπίο, ενώ όταν περνούσε από φυσικές περιοχές προτιμούσε να περπατά χωρίς ακουστικά, έχοντας την προσοχή του στο περιβάλλον.

Η Σιέρα Μορένα ήταν ένα από τα δυσκολότερα σημεία

Ένα από τα πιο απαιτητικά κομμάτια της διαδρομής ήταν η περιοχή της Σιέρα Μορένα. Εκεί ο Ραούλ παραδέχεται ότι πέρασε μια δύσκολη περίοδο, καθώς άρχισε να αισθάνεται εντονότερα την κούραση που είχε συσσωρευτεί από τις προηγούμενες εβδομάδες. Η φυσική του κατάσταση, πάντως, αποδείχθηκε καθοριστική για την ολοκλήρωση του εγχειρήματος. Ασχολείται με τον αθλητισμό από μικρή ηλικία, έχοντας δοκιμάσει μεταξύ άλλων καράτε, ποδόσφαιρο, κολύμβηση, μπάσκετ, freestyle πατινάζ και παρκούρ. Η αγάπη του για την άσκηση τον οδήγησε και στις σπουδές του, καθώς τον περασμένο Ιούνιο ολοκλήρωσε το πτυχίο του στις Επιστήμες Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού.

Η διάσχιση της Ισπανίας δεν ήταν η πρώτη φορά που ο νεαρός από τη Βαλένθια απομακρύνθηκε από το σπίτι του για μια μεγάλη περιπέτεια. Κατά τη διάρκεια του Erasmus στη Νορβηγία έμεινε για έναν χρόνο στη χώρα, αξιοποιώντας την ευκαιρία για ταξίδια και πολυήμερες εξορμήσεις στη φύση. Τώρα, μετά την ολοκλήρωση της διαδρομής του, ετοιμάζεται να ξεκινήσει τον Νοέμβριο το μεταπτυχιακό του στην εκπαίδευση, χωρίς όμως να εγκαταλείπει τα σχέδια για νέες περιπέτειες. Άλλωστε, όπως παραδέχεται ο ίδιος, η ολοκλήρωση του εγχειρήματος δεν σημαίνει ότι θα σταματήσει να αναζητά την επόμενη πρόκληση. «Ήθελα πολύ να το ολοκληρώσω, αλλά όταν επιστρέψω στο σπίτι μου και περάσουν δύο ημέρες, θα θέλω ήδη να κάνω κάτι καινούργιο», ανέφερε χαμογελώντας.

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