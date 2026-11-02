Έψαχνε επί 10 λεπτά το χαμένο του ακουστικό στα χαλίκια: Το ChatGPT του το βρήκε αμέσως!

Αναζητούσε μάταια το χαμένο του ακουστικό ανάμεσα σε χαλίκια και βρήκε έναν αλλιώτικο σύμμαχο στο ChatGPT, το οποίο εντόπισε τη συσκευή αναλύοντας φωτογραφίες του εδάφους.

Χρήστης του Reddit κατάφερε να εντοπίσει το χαμένο του ακουστικό σε χρόνο ρεκόρ, επιστρατεύοντας τις δυνατότητες αναγνώρισης εικόνας του ChatGPT.

O άνδρας βρισκόταν σε πάρκο με τον γιο του. Καθώς ετοιμάζονταν να αποχωρήσουν, ο μικρός άρχισε να τρέχει προς το πάρκινγκ, αναγκάζοντας τον πατέρα να τρέξει πίσω του.

Κατά τη διάρκεια της κίνησης αυτής, η θήκη των ακουστικών γλίστρησε από την μπροστινή τσέπη του φούτερ του και έπεσε στο έδαφος. Το αριστερό ακουστικό εκσφενδονίστηκε μέσα σε μια έκταση με χαλίκια, καθιστώντας την αναζήτηση εξαιρετικά δύσκολη, καθώς η μικρή λευκή συσκευή είχες αναμιχθεί με πέτρες παρόμοιου χρώματος, ενώ το φως του ήλιου λιγόστευε.

Η τρομερή ιδέα χρήσης του ChatGPT

Ύστερα από περίπου 10 λεπτά άκαρπων ερευνών, ο άνδρας αποφάσισε να αλλάξει στρατηγική. Ως συχνός χρήστης εργαλείων τεχνητής νοημοσύνης, τράβηξε φωτογραφίες από το σημείο με τα χαλίκια και τις ανέβασε στο ChatGPT, ζητώντας του να εντοπίσει τη συσκευή.

Το ChatGPT ζήτησε πιο κοντινές και εστιασμένες φωτογραφίες του εδάφους για να εξετάσει την περιοχή με μεγαλύτερη ακρίβεια. Μέσα σε λιγότερο από ένα λεπτό από τη λήψη των νέων εικόνων, η τεχνητή νοημοσύνη επισήμανε την ακριβή θέση του ακουστικού πάνω στη φωτογραφία.

Ο ίδιος δήλωσε έκπληκτος, σημειώνοντας ότι η συνολική διαδικασία διήρκεσε λιγότερο από πέντε λεπτά και παραδεχόμενος ότι χωρίς τη συνδρομή του AI πιθανότατα δεν θα είχε βρει ποτέ τη συσκευή του.

Η συζήτηση πέρα από τη χρήση της τεχνητής νοημοσύνης

Η συζήτηση «φούντωσε» γύρω από τη χρήση της τεχνητής νοημοσύνης για το παραμικρό. Ας δούμε μερικά ενδιαφέροντα σχόλια κάτω από τη δημοσίευση:

«Όταν μου συμβαίνει κάτι τέτοιο, ανάβω τον φακό του κινητού μου και τον φέρνω χαμηλά στο έδαφος, δείχνοντας σχεδόν οριζόντια. Ο τρόπος που το φως αντανακλάται από το κοινό φόντο (χαλίκι, χαλί, γρασίδι κ.λπ.) και ο τρόπος που αντανακλάται από το γυαλιστερό πλαστικό είναι συχνά αρκετά διαφορετικοί ώστε να βοηθούν στον γρήγορο εντοπισμό του», ανέφερε χαρακτηριστικά ένας χρήστης.

«Η αναγνώριση εικόνας του έχει σίγουρα βελτιωθεί με τα χρόνια, αλλά το κύριο πλεονέκτημα είναι ότι το ChatGPT μπορεί πλέον να ανοίξει μια εικόνα στο περιβάλλον του cloud. Μπορεί να αρχίσει να κάνει ζουμ στην εικόνα, να ελέγχει διαφορετικά μέρη ξεχωριστά, ίσως να χρησιμοποιεί κάποιο είδος φίλτρου που θα βοηθούσε στην αποκάλυψή της. Είναι αρκετά επινοητικοί όταν προσπαθούν να αντιμετωπίσουν μια εργασία. Αισθάνομαι ότι οι περισσότεροι άνθρωποι δεν συνειδητοποιούν πόσο έξυπνοι μπορούν να είναι όταν ανταποκρίνεσαι καλά στην προληπτική συμπεριφορά», σχολίασε ένας άλλος.

«Ο σύζυγός μου κι εγώ χρησιμοποιήσαμε το Gemini όταν ήμασταν στη Νέα Υόρκη. Από την κορυφή της βιβλιοθήκης βγάλαμε φωτογραφίες των κτιρίων γύρω μας και ρωτήσαμε το Gemini ποια κτίρια βλέπαμε. Ήταν πολύ ωραίο», πρόσθεσε ένας τρίτος.

«Κάποτε έχασα μια βίδα ενώ κρέμαγα κάτι έξω. Προσπάθησα να χρησιμοποιήσω το chatgpt για να βρω τη βίδα. Ακριβώς όπως ο OP, ανέβασα τη φωτογραφία και ζήτησα από το μαντείο να με βοηθήσει να τη βρω. Είπε ότι τη βρήκε. Μου έδειξε τη φωτογραφία… Απλώς τροποποίησε την αρχική φωτογραφία και έβαλε μια τυχαία βίδα πάνω της lol», σημείωσε ένας τέταρτος.

«Είναι πραγματικά μια εξαιρετική χρήση για την τεχνητή νοημοσύνη. Μου αρέσει πόσο χρήσιμη και προσιτή γίνεται για τους περισσότερους ανθρώπους. Είναι αναπόφευκτο ότι η τεχνητή νοημοσύνη θα αλλάξει την ποιότητα ζωής μας τα επόμενα χρόνια. Κάθε οξεία ανθρώπινη ικανότητα ως επί το πλείστον μπορεί να ενισχυθεί με αυτήν», κατέληξε ένας άλλος χρήστης.

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