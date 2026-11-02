Ουρανοξύστης στο Λονδίνο μετατράπηκε σε γιγαντιαίο κοίλο κάτοπτρο που εστίαζε το ηλιακό φως και έλιωνε εξαρτήματα αυτοκινήτων στους γύρω δρόμους.

Οι αρχιτέκτονες φέρουν την ευθύνη να διασφαλίζουν όχι μόνο τη στατική επάρκεια και την αισθητική των κτιρίων τους, αλλά και ότι οι κατασκευές τους δεν μετατρέπονται σε «φονικές» ακτίνες συμπυκνωμένης ηλιακής ενέργειας.

Το 2013, δημοσιογράφοι του City AM στο Λονδίνο αποκάλυψαν ένα πρωτοφανές πρόβλημα γύρω από το κτίριο 20 Fenchurch Street, το οποίο είναι γνωστό λόγω του σχήματός του ως «Walkie-Talkie».

Το κτίριο που «έλιωνε» τα οχήματα

Ιδιοκτήτης πολυτελούς οχήματος κατήγγειλε ότι η Jaguar του, παρκαρισμένη σε κοντινό δρόμο, υπέστη σοβαρές παραμορφώσεις και ζημιές από τη θερμότητα κατά τη διάρκεια μιας σπάνιας ηλιόλουστης ημέρας. Στη συνέχεια ακολούθησαν αναφορές για άλλα λιωμένα οχήματα, καθώς και για ένα χαλάκι εισόδου που έπιασε φωτιά.

Η αιτία του φαινομένου ήταν προφανής και βρισκόταν πάνω στο κτίριο. Το κοίλο σχήμα του ουρανοξύστη και η ανακλαστική του επιφάνεια λειτουργούσαν ως γιγαντιαίο κάτοπτρο, συγκεντρώνοντας τις ακτίνες του ήλιου στον απέναντι δρόμο.

Οι μετρήσεις του φωτός κοντά στο κτίριο ήταν έξι φορές υψηλότερες από τις κανονικές τιμές στο Λονδίνο, ενώ δημοσιογράφοι απέδειξαν ότι η συγκεντρωμένη θερμότητα ήταν αρκετή ακόμα και για το τηγάνισμα ενός αβγού.

«Δεν περίμενα να αναπτυχθεί τόση θερμότητα»

Ο αρχιτέκτονας του έργου, Rafael Viñoly, δήλωσε στην εφημερίδα The Guardian ότι είχε προβλέψει το πρόβλημα και είχε προειδοποιήσει τους κατασκευαστές, αλλά τα ειδικά σκίαστρα αφαιρέθηκαν από τον αρχικό σχεδιασμό για λόγους περικοπής κόστους. Ο ίδιος παραδέχθηκε πάντως ότι δεν περίμενε να αναπτυχθούν τόσο υψηλές θερμοκρασίες χωρίς τη χρήση των σκιάστρων.

Το περιστατικό δεν ήταν εντελώς πρωτοφανές για τον Viñoly, καθώς ένα ξενοδοχείο στο Λας Βέγκας που είχε σχεδιάσει ο ίδιος είχε αντιμετωπίσει παρόμοιο ζήτημα, προκαλώντας το λιώσιμο σε ξαπλώστρες, μέχρι και στα μαλλιά ενός επισκέπτη! «Επισημάναμε ότι θα υπήρχε πρόβλημα κι εκεί, αλλά ποιος νοιάζεται αν τηγανίσεις κάποιον στο Λας Βέγκας, σωστά;», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Για την αντιμετώπιση του κινδύνου στο Λονδίνο, τοποθετήθηκε αρχικά ένα προσωρινό κάλυμμα στην κορυφή της κατασκευής, ενώ την επόμενη χρονιά εγκαταστάθηκε μόνιμη αρχιτεκτονική λύση σκίασης.

Η επιστημονική επιβεβαίωση της «φονικής ακτίνας»

Το 2017, ομάδα επιστημόνων διερεύνησε το συμβάν χρησιμοποιώντας προσομοιώσεις ηλιακού φωτός και δημοσίευσε τα ευρήματά της στο επιστημονικό περιοδικό Journal of Building Performance Simulation. Η έρευνα κατέληξε στο συμπέρασμα πως τα πράγματα θα μπορούσαν να είναι πολύ χειρότερα αν ο ουρανός ήταν εντελώς καθαρός.

«Από τις προσομοιώσεις διαπιστώθηκε ότι ο καθρέφτης του αυτοκινήτου θα μπορούσε πράγματι να έχει λιώσει από την έκθεση στο θερμό σημείο, φτάνοντας σε θερμοκρασίες πολύ υψηλότερες από το σημείο τήξης του πλαστικού για χρονικό διάστημα έως και μίας ώρας», εξηγούν οι ερευνητές στη μελέτη τους.

Σύμφωνα με τα αποτελέσματα, η ροή θερμότητας στο σημείο συγκέντρωσης ήταν 10 έως 15 φορές μεγαλύτερη από την άμεση ηλιακή ακτινοβολία, φτάνοντας τιμές άνω των 4.100 Watt ανά τετραγωνικό μέτρο.

Η κατανομή της θερμότητας αντιστοιχούσε ακριβώς στις θέσεις στάθμευσης και στα σημεία όπου καταγράφηκαν οι ζημιές, επιβεβαιώνοντας πλήρως την υπόθεση για τις επιπτώσεις της κοίλης νότιας πρόσοψης του κτιρίου.

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