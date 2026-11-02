Προσοχή στα SMS: Ειδικά διαμορφωμένο μήνυμα μπορεί να μπλοκάρει Android κινητά

Ερευνητής ασφαλείας εντόπισε ευπάθεια σε Android 12 και νεότερες εκδόσεις, μέσω της οποίας ένα μήνυμα WAP Push μπορεί να προκαλέσει σοβαρά προβλήματα στη λειτουργία του κινητού.

Μια σοβαρή αδυναμία ασφαλείας σε συσκευές Android επιτρέπει την πρόκληση προβλημάτων στη λειτουργία ενός κινητού μέσω ενός ειδικά κατασκευασμένου μηνύματος. Το ανησυχητικό στοιχείο είναι ότι ο παραλήπτης δεν χρειάζεται ούτε να ανοίξει το SMS ούτε να ακολουθήσει κάποιον σύνδεσμο για να επηρεαστεί η συσκευή του.

Την ευπάθεια εντόπισε ο ερευνητής κυβερνοασφάλειας Mark Blaszczyk, ο οποίος αναφέρει ότι αφορά κινητά με Android 12 και μεταγενέστερες εκδόσεις.

Η μέθοδος εκμεταλλεύεται τον τρόπο με τον οποίο το λειτουργικό σύστημα διαχειρίζεται τα λεγόμενα μηνύματα WAP Push. Πρόκειται για ειδικό τύπο μηνυμάτων που μπορεί να υποστεί επεξεργασία αυτόματα από τη συσκευή, χωρίς να απαιτείται κάποια ενέργεια από τον χρήστη.

Απώλεια σήματος και διακοπές στις κλήσεις

Αν το μήνυμα έχει διαμορφωθεί με συγκεκριμένο τρόπο, η επεξεργασία του στο παρασκήνιο ενδέχεται να προκαλέσει δυσλειτουργίες στη σύνδεση του κινητού με το δίκτυο κινητής τηλεφωνίας.

Μεταξύ των προβλημάτων που έχουν αναφερθεί είναι οι ξαφνικές διακοπές τηλεφωνικών κλήσεων και η προσωρινή απώλεια σήματος. Η κατάσταση μπορεί να γίνει σοβαρότερη όταν αποσταλούν επανειλημμένα τέτοια μηνύματα, καθώς υπάρχει το ενδεχόμενο η συσκευή να καταστεί μη λειτουργική και να χρειαστεί τεχνική παρέμβαση για την αποκατάστασή της.

Μέχρι στιγμής, η ευπάθεια έχει εντοπιστεί σε μοντέλα Google Pixel και Samsung Galaxy, ωστόσο σύμφωνα με τον ερευνητή το πρόβλημα ενδέχεται να επηρεάζει ευρύτερα τις συσκευές που χρησιμοποιούν Android 12 ή νεότερη έκδοση.

Ποια κινητά έχουν λάβει διόρθωση

Η Google έχει ήδη ενσωματώσει σχετική επιδιόρθωση στο πακέτο ενημερώσεων ασφαλείας του Οκτωβρίου, για συσκευές που λειτουργούν με Android 14 και νεότερες εκδόσεις. Για τον λόγο αυτό, οι χρήστες καλούνται να ελέγξουν αν έχουν εγκαταστήσει την πιο πρόσφατη διαθέσιμη ενημέρωση ασφαλείας για το κινητό τους.

Αντίθετα, οι παλαιότερες συσκευές ενδέχεται να εξακολουθούν να είναι ευάλωτες, σύμφωνα με τις μέχρι τώρα πληροφορίες. Η εγκατάσταση των διαθέσιμων ενημερώσεων ασφαλείας αποτελεί, επομένως, βασικό μέτρο προστασίας.

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