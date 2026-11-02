Χειροπέδες σε τρία άτομα στην Σητεία: Ανήλικος αγόρασε βότκα από μίνι μάρκετ και μέθυσε 14χρονος φίλος του

Ένας 16χρονος φέρεται να αγόρασε βότκα από μίνι μάρκετ για να την καταναλώσει με φίλους του. Μετά τη μέθη 14χρονου συνελήφθησαν ο ίδιος, η μητέρα του και ο καταστηματάρχης.

Στο νοσοκομείο κατέληξε ένας 14χρονος στη Σητεία, έπειτα από υπερβολική κατανάλωση αλκοόλ σε συνάντηση με φίλους του. Το περιστατικό οδήγησε σε τρεις συλλήψεις, καθώς οι αστυνομικές Αρχές διερευνούν τόσο την προμήθεια του ποτού όσο και την εποπτεία των ανηλίκων.

Σύμφωνα με πληροφορίες του neakriti.gr, οι συλληφθέντες είναι ένας 16χρονος, η 45χρονη μητέρα του και ο 37χρονος ιδιοκτήτης του μίνι μάρκετ από το οποίο φέρεται να αγοράστηκε η βότκα.

Η αγορά της βότκας και η μεταφορά του 14χρονου στο νοσοκομείο

Το περιστατικό σημειώθηκε το Σάββατο 31 Οκτωβρίου, όταν ο 16χρονος φέρεται να προμηθεύτηκε ένα μπουκάλι βότκα από κατάστημα της περιοχής, με σκοπό να το καταναλώσει μαζί με την παρέα του.

Κατά τη διάρκεια της συνάντησης, ένας 14χρονος φέρεται να ήπιε μεγάλη ποσότητα αλκοόλ, με αποτέλεσμα να μεθύσει και να χρειαστεί ιατρική βοήθεια, και έτσι κρίθηκε αναγκαία η μεταφορά του στο νοσοκομείο της Σητείας, όπου οι γιατροί τού παρείχαν την απαραίτητη φροντίδα.

Οι τρεις συλλήψεις

Για την υπόθεση συνελήφθη ο 16χρονος, στον οποίο αποδίδεται η αγορά του αλκοόλ, ενώ οι αστυνομικοί πέρασαν χειροπέδες στη μητέρα του, με την κατηγορία της παραμέλησης εποπτείας ανηλίκου, καθώς και στον 37χρονο καταστηματάρχη από τον οποίο φέρεται να προμηθεύτηκε τη βότκα.

Ο 14χρονος έχει πλέον αναρρώσει, έλαβε εξιτήριο από το νοσοκομείο και επέστρεψε στο σπίτι του.

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