Fake News, AI και Δημοκρατία: 6 δωρεάν διαδικτυακές συζητήσεις από το ΕΚΠΑ

Μάθε πώς η παραπληροφόρηση και η τεχνητή νοημοσύνη επηρεάζουν τη δημοκρατία. Δωρεάν συμμετοχή

Πώς επηρεάζουν οι νέες τεχνολογίες τη λειτουργία της δημοκρατίας; Από τους αλγορίθμους και την τεχνητή νοημοσύνη έως την παραπληροφόρηση και την πολιτική πόλωση, ο ψηφιακός μετασχηματισμός δημιουργεί νέες προκλήσεις για την ενημέρωση των πολιτών, τον δημόσιο διάλογο και τη δημοκρατική συμμετοχή.

Το Athens Lifelong Learning Institute, σε συνεργασία με το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών (ΕΚΠΑ), διοργανώνει, στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού έργου FAMA, μια σειρά επιμορφωτικών συζητήσεων με τίτλο «Παραπληροφόρηση και Σύγχρονες Προκλήσεις», θα πραγματοποιηθούν έξι διαδικτυακές συζητήσεις συνολικής διάρκειας 15 ωρών.

Στόχος των επιμορφωτικών συζητήσεων είναι η ανάδειξη των σύγχρονων μορφών παραπληροφόρησης, η διερεύνηση του ρόλου των ψηφιακών μέσων, των αλγορίθμων και της τεχνητής νοημοσύνης, καθώς και η κατανόηση των επιπτώσεών τους στην πολιτική επικοινωνία, την ενημέρωση και τη δημοκρατία.

Οι θεματικές ενότητες των επιμορφωτικών συζητήσεων είναι οι εξής:

• Παραπληροφόρηση στη νέα ψηφιακή εποχή

• Ο λαϊκισμός και τα νέα μέσα ενημέρωσης

• Αντιμετώπιση της καθοδηγούμενης παραπληροφόρησης για πολιτικά ζητήματα

• Αποφυγή ειδήσεων και διαδικτυακή πόλωση: προκλήσεις και τρόποι αντιμετώπισης

• Παραπληροφόρηση και ψευδείς ειδήσεις: Η ανθεκτικότητα του εγχειρήματος της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης (Disinformation and Fake

News: The Resilience of the EU Integration Project)

• Ο ρόλος της Τεχνητής Νοημοσύνης: Απειλή ή λύση; (The Role of Artificial Intelligence (AI): A Threat or a Solution?)

Οι επιμορφωτικές συζητήσεις θα πραγματοποιηθούν διαδικτυακά κάθε Πέμπτη, από τις 5 Νοεμβρίου έως τις 10 Δεκεμβρίου 2026, από τις 17:00

έως τις 19:30. Οι τέσσερις πρώτες συζητήσεις θα διεξαχθούν στα ελληνικά, ενώ οι δύο τελευταίες θα πραγματοποιηθούν στα αγγλικά.

Τον συντονισμό των συζητήσεων θα αναλάβει ο Θωμάς Σιώμος, Επίκουρος Καθηγητής Πολιτικής Επικοινωνίας στο ΕΚΠΑ.

Η συμμετοχή είναι δωρεάν και θα χορηγηθεί Βεβαίωση Παρακολούθησης.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να δηλώσουν συμμετοχή μέσω της ηλεκτρονικής φόρμας εγγραφής:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf1U8ssGgJBNtNWzH8BYbX93P rqdTw6hwOGzEsClK2fbwNjbQ/viewform?usp=dialog

Οι επιμορφωτικές συζητήσεις υλοποιούνται στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού έργου FAMA, το οποίο αποσκοπεί στην ενδυνάμωση των πολιτών, την ενίσχυση της ευρωπαϊκής δημοκρατίας και την αντιμετώπιση της παραπληροφόρησης και άλλων μορφών παρέμβασης στον δημόσιο διάλογο.

