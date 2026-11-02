Θέλουν και τα ψάρια έξτρα πρωτεΐνη από κοτόπουλο; Η κρίση στις ιχθυοτροφές αλλάζει τη διατροφή του σολομού

Κόκαλα, συκώτια και εγκέφαλοι κοτόπουλου αξιοποιούνται ως συστατικά στις τροφές σολομών εκτροφής, ενώ οι καταναλωτές δεν ενημερώνονται υποχρεωτικά μέσω της συσκευασίας.

Μια ασυνήθιστη αλλαγή στη διατροφή των σολομών εκτροφής βρίσκεται σε εξέλιξη στη Νορβηγία: μεγάλες εταιρείες ιχθυοκαλλιέργειας εντάσσουν σταδιακά στις ζωοτροφές τους συστατικά που προέρχονται από υπολείμματα κοτόπουλου. Η στροφή αυτή συνδέεται με τη δυσκολία εξασφάλισης των παραδοσιακών θαλάσσιων πρώτων υλών, αλλά και με τη συνεχή αύξηση του κόστους τους.

Η Leroy Seafood Group, ένας από τους σημαντικότερους παραγωγούς σολομού της χώρας, έχει ήδη αρχίσει να αξιοποιεί μέρη κοτόπουλου για την παρασκευή των ιχθυοτροφών της. Στα υλικά που χρησιμοποιούνται περιλαμβάνονται οστά, συκώτια και εγκέφαλοι. Αντίστοιχη κατεύθυνση εξετάζει και η Mowi, ένας ακόμη μεγάλος παίκτης της νορβηγικής αγοράς, που σχεδιάζει να εισαγάγει αλεύρι κοτόπουλου στις μονάδες εκτροφής της.

Γιατί ο σολομός χρειάζεται τροφή από άλλα ψάρια

Η υδατοκαλλιέργεια συχνά παρουσιάζεται ως τρόπος περιορισμού της αλιευτικής πίεσης στους ωκεανούς, ωστόσο η παραγωγή σολομού εξακολουθεί να εξαρτάται σε σημαντικό βαθμό από την αλίευση άγριων ψαριών, καθώς πρόκειται για σαρκοφάγο είδος με αυξημένες ανάγκες σε πρωτεΐνη.

Το μέγεθος αυτής της εξάρτησης αναδεικνύει έρευνα πενταετούς διάρκειας του προγράμματος Outlaw Ocean, την οποία επικαλείται η εφημερίδα The Observer. Σύμφωνα με τα ευρήματά της, για την παραγωγή ενός κιλού βιολογικού σολομού εκτροφής ενδέχεται να απαιτούνται έως και τέσσερα κιλά άγριων ψαριών.

Η ανάγκη για εναλλακτικές πρώτες ύλες γίνεται ακόμη πιο επιτακτική εξαιτίας των προβλημάτων στην παγκόσμια αλιεία. Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελεί το Περού, όπου το φαινόμενο El Niño έχει επηρεάσει αρνητικά τις αλιεύσεις γαύρου, ενός ψαριού που χρησιμοποιείται ευρέως για την παραγωγή ιχθυάλευρου. Η περιορισμένη διαθεσιμότητά του έχει συμβάλει στην αύξηση των τιμών και έχει εντείνει την αναζήτηση άλλων πηγών πρωτεΐνης.

Η χρήση κοτόπουλου δεν είναι καινούργια

Η αξιοποίηση υποπροϊόντων πουλερικών στις ιχθυοτροφές δεν αποτελεί πρωτοφανή πρακτική. Ιχθυοκαλλιέργειες στον Καναδά και τη Χιλή χρησιμοποιούν εδώ και χρόνια αλεύρι κοτόπουλου, ωστόσο στην Ευρώπη, η συγκεκριμένη επιλογή εξακολουθεί να προκαλεί επιφυλάξεις.

Οι κινήσεις των Leroy Seafood και Mowi δείχνουν ότι η αγορά ενδέχεται να γίνει πιο δεκτική σε τέτοιου είδους συστατικά, καθώς οι παραδοσιακές θαλάσσιες πρώτες ύλες γίνονται ακριβότερες και δυσκολότερο να εξασφαλιστούν. Η αλλαγή στη σύνθεση των ιχθυοτροφών δημιουργεί και ένα ζήτημα διαφάνειας για όσους αγοράζουν σολομό. Σύμφωνα με το δημοσίευμα, οι παραγωγοί δεν υποχρεούνται να αναγράφουν στη συσκευασία εάν οι τροφές των ψαριών περιείχαν υποπροϊόντα κοτόπουλου.

Έτσι, ο καταναλωτής μπορεί να αγοράζει σολομό από το σούπερ μάρκετ χωρίς να γνωρίζει ότι το ψάρι έχει τραφεί, μεταξύ άλλων, με συστατικά ζωικής προέλευσης από την πτηνοτροφία. Πρόκειται για μια πληροφορία που δεν προκύπτει απαραίτητα από την ετικέτα του τελικού προϊόντος, παρότι αφορά άμεσα τον τρόπο εκτροφής του.

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