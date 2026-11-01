Το «κοστούμι» του Ντ. Τραμπ που του πήρε μόνο 10 λεπτά: Το Halloween πάρτι με κόστος-μαμούθ

Με θέμα τη ζούγκλα, πολυτελή εδέσματα και εντυπωσιακά κοστούμια, ο Τραμπ γιόρτασε το Halloween στο Mar-a-Lago, απαντώντας και για το Ιράν.

Με ένα σκηνικό τροπικής ζούγκλας, εντυπωσιακές διακοσμήσεις, χορευτές με στολές ζώων και καλεσμένοι με ακριβά θεματικά κοστούμια, γιόρτασε ο Ντόναλντ Τραμπ το Halloween στο πολυτελές Mar-a-Lago της Φλόριντα, με στιγμιότυπα από την εκδήλωση να κυκλοφορούν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Το πάρτι πραγματοποιήθηκε το βράδυ της 31ης Οκτωβρίου και συγκέντρωσε πρόσωπα από διαφορετικούς χώρους, μεταξύ των οποίων τραγουδιστές, μοντέλα, επενδυτές και influencers. Οι καλεσμένοι ακολούθησαν το θέμα της βραδιάς, επιλέγοντας εμφανίσεις με μοτίβα λεοπάρδαλης, τίγρης και ζέβρας, ενώ η αίθουσα χορού είχε διαμορφωθεί με έντονα πράσινα στοιχεία και μεγάλες διακοσμητικές συνθέσεις.

Στα βίντεο που αναρτήθηκαν στο Instagram, μια καλεσμένη δείχνει τον Αμερικανό πρόεδρο να βρίσκεται σε κοντινή απόσταση από το τραπέζι της, σχολιάζοντας πως αυτή είναι η εμπειρία ενός δείπνου για το Halloween με τον Τραμπ λίγα μέτρα μακριά. Η γυναίκα που καθόταν δίπλα της αντιμετώπισε την παρουσία του προέδρου με εμφανή αδιαφορία, λέγοντας πως για την ίδια δεν ήταν κάτι ιδιαίτερο.

«Δεν είχα χρόνο για στολή» – Η ατάκα του Τραμπ

Ο ίδιος ο Τραμπ εμφανίστηκε χωρίς κάποια περίτεχνη μεταμφίεση, και αστειευόμενος με τους δημοσιογράφους που βρίσκονταν στον χώρο, υποστήριξε ότι άλλοι αφιερώνουν ακόμη και εννέα ώρες για να ετοιμάσουν τη στολή τους, ενώ εκείνος είχε στη διάθεσή του μόλις δέκα λεπτά. «Γεια σε όλους, ήρθα ντυμένος Ντόναλντ Τραμπ», είπε, προσθέτοντας ότι οι καλεσμένοι είχαν ξοδέψει πολύ χρόνο και χρήματα για τις εμφανίσεις τους και στην συνέχεια ευχήθηκε σε όλους καλό Halloween.

Η πολυτέλεια της εκδήλωσης δεν περιορίστηκε στις διακοσμήσεις και στις ενδυματολογικές επιλογές. Σύμφωνα με τις αναφορές, υπήρχε και σερβίρισμα χαβιαριού, ενώ η εταιρεία πολυτελών προϊόντων Golden Goat Caviar έκανε σχετική ανάρτηση στο Instagram, επισημαίνοντας το Mar-a-Lago. Το κόστος συμμετοχής στο κλαμπ αποτελεί επίσης μέρος της εικόνας της αποκλειστικότητας που συνοδεύει τέτοιες εκδηλώσεις καθώς η ετήσια συνδρομή εκτιμάται ότι ξεκινά από τις 200.000 δολάρια, ενώ το ποσό εγγραφής φέρεται να φτάνει το ένα εκατομμύριο δολάρια.

Η ερώτηση για το Ιράν και το δεύτερο πάρτι στον Λευκό Οίκο

Ο Τραμπ έφτασε στο Mar-a-Lago περίπου στις 20:00, συνοδευόμενος από μέλη της ομάδας δημοσιογράφων που καλύπτει τις δραστηριότητές του στον Λευκό Οίκο. Πριν από την έναρξη της βραδιάς δέχθηκε ερωτήσεις για τις ενδιάμεσες εκλογές της 3ης Νοεμβρίου, αλλά μια άλλη ανταλλαγή με τους δημοσιογράφους ήταν εκείνη που ξεχώρισε. Ερωτηθείς εάν οι ΗΠΑ θα μπορούσαν να εμπλακούν ξανά σε στρατιωτική σύγκρουση με το Ιράν την επόμενη εβδομάδα, ο Αμερικανός πρόεδρος αντέδρασε έντονα: «Γιατί να κάνετε μια τόσο ανόητη ερώτηση;».

Το πάρτι στη Φλόριντα δεν ήταν η μοναδική Halloween εκδήλωση που φιλοξένησε ο Τραμπ μέσα στην εβδομάδα. Την Πέμπτη 29 Οκτωβρίου, ο ίδιος και η πρώτη κυρία Μελάνια Τραμπ διοργάνωσαν ξεχωριστή γιορτή στον Λευκό Οίκο, με προσκεκλημένα χιλιάδες παιδιά και οικογένειες. Στον Νότιο Κήπο, οι μικροί επισκέπτες είχαν την ευκαιρία να πάρουν γλυκά, να δουν τις Halloween διακοσμήσεις και να φωτογραφηθούν, στο πλαίσιο της ετήσιας εκδήλωσης trick-or-treat.

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