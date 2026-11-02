Τρεις σπουδαίες ταινίες για να γνωρίσεις τον μεγάλο αιρετικό σκηνοθέτη Πιέρ Πάολο Παζολίνι

Ο ριζοσπαστικότερος του Ιταλικού σινεμά, Πιέρ Πάολο Παζολίνι έφυγε μια μέρα σαν σήμερα το 1975 σε δημόσια θέα, μεσημέρι από τα χέρια ενός φασίστα.

«ΟΠιέρ Πάολο Παζολίνι θα μετατραπεί σε Άγιο Προστάτη της φυγής το έτος 2100», λέει ο Παύλος Παυλίδης σε ένα τραγούδι του, εμπνευσμένο από το Ρομπέρτο Μπολιάνο. Και μια μέρα σαν σήμερα ο ανοιχτά ομοφυλόφιλος και μαρξιστής σκηνοθέτης δολοφονήθηκε πιθανά από ακροδεξιούς. Έτσι μετατράπηκε σε «Άγιος Προστάτης της Φυγής».

Ο μεγάλος αιρετικός σκηνοθέτης του ιταλικού σινεμά, μια ριζοσπαστική φιγούρα με σαφή πολιτική τοποθέτηση, ήρθε για να αλλάξει το σινεμά όπως το γνωρίζουμε. Έτσι δολοφονήθηκε και σε δημόσια θέα, καθώς η επίδραση του ήταν τόσο μεγάλο, ώστε όλοι έπρεπε να δουν και να μάθουν ότι δολοφονήθηκε.

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