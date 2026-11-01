Το 1992, 28.800 παπάκια έπεσαν στη θάλασσα: 30 χρόνια μετά, οι επιστήμονες εξακολουθούν να παρακολουθούν την πορεία τους

Ένα ατύχημα στη μέση του Ειρηνικού Ωκεανού το 1992 μετατράπηκε σε ένα από τα πιο ανατρεπτικά επιστημονικά πειράματα για τη χαρτογράφηση των θαλάσσιων ρευμάτων της Γης.

Στις 10 Ιανουαρίου 1992, κατά τη διάρκεια μιας σφοδρής θαλασσοταραχής στον Βόρειο Ειρηνικό, 12 εμπορευματοκιβώτια από το πλοίο Ever Laurel έπεσαν στη θάλασσα. Ένα από αυτά περιείχε 28.800 πλαστικά παιχνίδια μπάνιου, κίτρινες πάπιες, μπλε χελώνες, κόκκινους κάστορες και πράσινους βατράχους, τα οποία διασκορπίστηκαν στα ανοιχτά του ωκεανού.

Τα παιχνίδια είχαν κατασκευαστεί στην Κίνα για την αμερικανική εταιρεία The First Years. Η πρώτη τους επανεμφάνιση καταγράφηκε στις ακτές της Αλάσκας, κοντά στην πόλη Σίτκα, περίπου 3.200 χιλιόμετρα μακριά από το σημείο της πτώσης. Αυτό που αρχικά φάνηκε ως ένα περίεργο ατύχημα, εξελίχθηκε γρήγορα στην αφετηρία μιας πρωτοποριακής οκεανογραφικής έρευνας.

Η επιστημονική αξιοποίηση του ατυχήματος

Οι οκεανογράφοι Curtis Ebbesmeyer και James Ingraham αναγνώρισαν στη διασπορά αυτή μια σπάνια ευκαιρία να μελετήσουν τη συμπεριφορά των θαλάσσιων ρευμάτων. Σε αντίθεση με τις συμβατικές μελέτες που χρησιμοποιούν περιορισμένο αριθμό συσκευών παρακολούθησης, το συμβάν αυτό προσέφερε χιλιάδες επιπλέοντα αντικείμενα που ξεκίνησαν ταυτόχρονα από το ίδιο ακριβώς σημείο.

Ο Curtis Ebbesmeyer άρχισε να συγκεντρώνει τα σημεία και τις ημερομηνίες εντοπισμού των παιχνιδιών με τη συνδρομή εθελοντών που εξερευνούσαν τις ακτές. Παράλληλα, ο James Ingraham χρησιμοποίησε το υπολογιστικό μοντέλο OSCURS για να προσομοιώσει την πορεία των επιφανειακών ρευμάτων.

Οι ερευνητές διατύπωσαν την υπόθεση πως ορισμένα από τα παιχνίδια διέσχισαν την Αρκτική, εγκλωβίστηκαν στον θαλάσσιο πάγο της περιοχής και παρέμειναν εκεί μέχρι να ελευθερωθούν εκ νέου στον Βόρειο Ατλαντικό.

Η έρευνα οδήγησε σε σημαντικά συμπεράσματα για την παγκόσμια κυκλοφορία των υδάτων. Αποδείχθηκε ότι ορισμένα παιχνίδια διάνυσαν δεκάδες χιλιάδες χιλιόμετρα, ενώ άλλα παρέμειναν εγκλωβισμένα για χρόνια σε μεγάλες ωκεάνιες δίνες. Αντικείμενα από το φορτίο ξεβράστηκαν σε περιοχές όπως η Χαβάη, οι ανατολικές ακτές των ΗΠΑ, το Ηνωμένο Βασίλειο και η Ιρλανδία.

Σχεδόν 35 χρόνια μετά το ατύχημα, μόνο μερικές χιλιάδες από τα συνολικά 28.800 παιχνίδια έχουν ανακτηθεί. Τα κομμάτια που εντοπίζονται περιστασιακά στις παραλίες αποτελούν πλέον περιζήτητα συλλεκτικά αντικείμενα, έχοντας αποκτήσει πολλαπλάσια τιμή από την αρχική τους.

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