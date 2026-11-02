Metche, Ανατολικό Τσαντ: «Κάθε καρδιά κρύβει μια ιστορία, και κάθε ιστορία αξίζει να ακουστεί»

Μία ψυχολόγος των Γιατρών Χωρίς Σύνορα στην καρδιά της μεγαλύτερης ανθρωπιστικής κρίσης.

Tρία χρόνια πολέμου στο Σουδάν. Μία από τις μεγαλύτερες ανθρωπιστικές κρίσεις και κρίσεις εκτοπισμού στον κόσμο. Περισσότεροι από 1,3 εκατομμύρια Σουδανοί πρόσφυγες έχουν φτάσει στο Τσαντ από την αρχή του πολέμου, εκ των οποίων περίπου 47.000 ζουν σήμερα στον καταυλισμό του Metche, στα ανατολικά σύνορα με το Σουδάν. Κυριολεκτικά στη μέση του πουθενά.

Στο νοσοκομείο των Γιατρών Χωρίς Σύνορα στο Metche, λειτουργεί ένα εξειδικευμένο τμήμα ψυχικής υγείας που παρέχει υποστήριξη τόσο σε παιδιά όσο και σε ενήλικες. Η ομάδα ψυχικής υγείας διεξάγει ατομικές και ομαδικές συνεδρίες, προσφέρει ψυχιατρικές υπηρεσίες, παρεμβάσεις σε καταστάσεις κρίσης, υποστήριξη σε επιζώντες σεξουαλικής και έμφυλης βίας, ψυχοκινητική υποστήριξη για υποσιτιζόμενα βρέφη και τις μητέρες τους, δραστηριότητες για παιδιά, καθώς και δραστηριότητες αποκατάστασης για άτομα που πάσχουν από σοβαρές χρόνιες ψυχικές διαταραχές.

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