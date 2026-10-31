Η Κορώνη γιορτάζει τη Μεσογειακή Διατροφή με ένα πολυήμερο φεστιβάλ παράδοσης και πολιτισμού

Ο Σύλλογος Επαγγελματιών Κορώνης ανακοινώνει τη διεξαγωγή μιας πολυδιάστατης πρωτοβουλίας για την Άυλη Πολιτιστική Κληρονομιά, με τίτλο «Γεύσεις, Παράδοση και Πολιτισμός στην Κορώνη: Εμβληματική Κοινότητα Μεσογειακής Διατροφής», η οποία θα πραγματοποιηθεί από τις 8 έως τις 16 Νοεμβρίου 2026.

Το 2026 αποτελεί χρονιά-ορόσημο, καθώς η 16η Νοεμβρίου γιορτάζεται για πρώτη φορά ως Παγκόσμια Ημέρα Μεσογειακής Διατροφής, μετά από σχετική ανακήρυξη της UNESCO.

Η Κορώνη, κατέχοντας κεντρικό ρόλο ως Εμβληματική Κοινότητα και Πρέσβειρα για το έτος 2026, φιλοξενεί μια σειρά από επιστημονικές, εκπαιδευτικές και πολιτιστικές δράσεις, με την επιστημονική κάλυψη των Τμημάτων Επιστήμης Διαιτολογίας & Διατροφής, Επιστήμης & Τεχνολογίας Τροφίμων και Γεωπονίας του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου.

Οι εκδηλώσεις περιλαμβάνουν επιστημονικές ομιλίες, βιωματικά εργαστήρια κεραμικής και γευσιγνωσίας ελαιολάδου για μαθητές και φοιτητές, την παρουσίαση της πρότασης για το επίσημο λογότυπο της Μεσογειακής Διατροφής, έκθεση φωτογραφίας, καθώς και τη μεγάλη γιορτή των συλλογικοτήτων με παραδοσιακούς χορούς και τοπικά εδέσματα. Οι δράσεις θα κορυφωθούν τη Δευτέρα 16 Νοεμβρίου με τον απολογισμό του Φεστιβάλ.

Η πλήρης λίστα των επισήμων προσκεκλημένων, των ομιλητών και των συμμετεχόντων φορέων θα ανακοινωθεί αναλυτικά με νεότερη ενημέρωση τις αμέσως επόμενες ημέρες.