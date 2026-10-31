Πέρα από τα τουριστικά θέρετρα: Οι 7 προορισμοί που ανακαλύπτουν τώρα οι ταξιδιώτες

Κόντρα στο μαζικό τουρισμό και τα μέρη που βουλιάζουν από κόσμο, υπάρχουν τα τοπία που διατηρούν ακόμη την ψυχή τους.

Ο τρόπος που ταξιδεύουμε έχει αλλάξει πολύ. Εκείνοι που κινητοποιούνται μόνο όταν έχουν κλεισμένο το επόμενο ταξίδι, το ξέρουν πολύ καλά. Και πάντα ψάχνουν τα μέρη που δεν έχουν ακόμα αλλοιωθεί από το μαζικό τουρισμό. Που δεν έχουν γίνει ακόμα viral στα social media. Τα μέρη που κουβαλούν ακόμα αυθεντικότητα. Η νέα γενιά ταξιδιωτών ψάχνει το διαφορετικό, το μη αναμενόμενο, το next big thing.

Η πραγματική πολυτέλεια πια δεν είναι ούτε τα πεντάστερα ξενοδοχεία, ούτε αυτά που προμοτάρουν κάθε λογής influencers, αλλά τα μέρη εκείνα που μοιάζουν απόκοσμα, απόμερα, μοναδικά. Που τα ανακαλύπτεις από την αρχή, διότι πάντα έχεις κάτι να περιμένεις. Τα τοπία που διατηρούν ακόμη την ψυχή τους.

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