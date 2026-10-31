Η στεγαστική κρίση σκοτώνει τη σεξουαλική ζωή της Gen Z: Πώς η ιδιωτικότητα έγινε πολυτέλεια

Μήπως η στεγαστική κρίση, η συγκατοίκηση και η έλλειψη ιδιωτικότητας εξηγούν τελικά γιατί η Gen Z κάνει λιγότερο σεξ;

Προτού μπούμε στο θέμα, μπορούμε όλοι να συμφωνήσουμε ότι εμείς οι Gen Z είμαστε η γενιά που ζούμε τα πρώτα χρόνια της ενηλικίωσής μας σε μια εποχή πρωτοφανούς αβεβαιότητας, όπου το μέλλον μοιάζει πιο απρόβλεπτο από ποτέ;

Ένα από τα μεγαλύτερα προβλήματα της γενιάς μας, λοιπόν, αποτελεί ασυζητητί η στεγαστική κρίση. Τα ενοίκια ανεβαίνουν, το να αγοράσουμε δικό μας σπίτι μοιάζει με μακρινό όνειρο, όπως και η οικονομική μας ανεξαρτησία.

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