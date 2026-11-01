Το νέο χόμπι που εξαπλώνεται σε όλη την Κίνα: «Άρχισα να καλλιεργώ ένα τούβλο»

Πρωτοφανής τάση σαρώνει τα social media στην Κίνα, με τους νέους να επιλέγουν την «εκτροφή» τούβλων ως εναλλακτική λύση απέναντι στην απόκτηση κατοικίδιου ή δημιουργίας οικογένειας.

Οι νέοι στην Κίνα ανακαλύπτουν μια ασυνήθιστη εναλλακτική απέναντι στην απόκτηση κατοικίδιων ή τη δημιουργία οικογένειας, επιλέγοντας να «εκτρέφουν» τούβλα. Η ιδιαίτερη αυτή τάση, που έχει γίνει εξαιρετικά δημοφιλής στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης της χώρας, συνίσταται στην τακτική ύγρανση ενός τούβλου ώστε να ευνοηθεί η ανάπτυξη των βρύων που υπάρχουν φυσικά στο περιβάλλον.

Πρόκειται για μια απλή, οικονομική πρακτική με ελάχιστες απαιτήσεις φροντίδας, η οποία έχει μετατραπεί σε μορφή ψυχαγωγίας για όσους αναζητούν τρόπους μείωσης του στρες και ικανοποίηση μέσα από μικρές καθημερινές ασχολίες.

Ικανοποίηση μέσα από τη φροντίδα

Το φαινόμενο έχει αποκτήσει μεγάλη απήχηση σε πλατφόρμες όπως το Weibo, όπου το σχετικό hashtag με αυτή την ενασχόληση έχει ξεπεράσει τα 5.000.000 προβολές. Παράλληλα, έχει εξαπλωθεί και στο Xiaohongshu, μια κινεζική εφαρμογή παρόμοια με το Instagram, όπου οι χρήστες δημοσιεύουν φωτογραφίες από τα τούβλα τους και καταγράφουν την εξέλιξη των βρύων με την πάροδο του χρόνου.

Ορισμένοι συνοδεύουν τις δημοσιεύσεις τους με ετικέτες που σχετίζονται με τη χαλάρωση και τη συναισθηματική ευημερία, ενώ άλλοι υπογραμμίζουν την απουσία υποχρεώσεων και προσδοκιών που χαρακτηρίζει τη συγκεκριμένη συνήθεια.

Για τους υποστηρικτές της, η φροντίδα ενός τούβλου προσφέρει μια αίσθηση συντροφικότητας και ικανοποίησης, χωρίς τις οικονομικές και συναισθηματικές απαιτήσεις που συνεπάγεται μια σχέση ή η φροντίδα ενός ζώου.

Ορισμένοι χρήστες περιγράφουν αυτή την εμπειρία ως μια μορφή «συναισθηματικής συντροφικότητας μηδενικής ενέργειας», μια έκφραση που αναφέρεται στη δυνατότητα επίτευξης ευεξίας χωρίς την υποχρέωση εκδήλωσης συναισθημάτων ή εκπλήρωσης συγκεκριμένων προσδοκιών.

Άλλοι υποστηρίζουν ότι η φροντίδα ενός τόσο απλού αντικειμένου τους προσφέρει μια αίσθηση επίτευξης, συγκρίσιμη με την ολοκλήρωση ενός μακροπρόθεσμου σχεδίου.

Το κοινωνικοοικονομικό υπόβαθρο πίσω από την «εκτροφή» τούβλων

Πίσω από αυτή τη συνήθεια βρίσκεται ένα κοινωνικό και οικονομικό πλαίσιο που σημαδεύεται από τις δυσκολίες πρόσβασης στην αγορά εργασίας και την αμφισβήτηση των παραδοσιακών προσδοκιών.

Σύμφωνα με τα επίσημα στατιστικά στοιχεία που επικαλείται η αρχική αναφορά, σχεδόν 1 στους 5 νέους Κινέζους ηλικίας από 16 έως 24 ετών που δεν σπουδάζουν είναι άνεργος, αν και ορισμένες εκτιμήσεις ανεβάζουν το ποσοστό ακόμη ψηλότερα. Σε αυτή την κατάσταση προστίθεται η υποχώρηση της γεννητικότητας, η οποία έφτασε σε ιστορικό χαμηλό πέρυσι, καθώς και η πίεση που έχει συσσωρευτεί μετά από χρόνια έντονου ακαδημαϊκού και επαγγελματικού ανταγωνισμού.

Σε αυτό το σκηνικό, μέρος της κινεζικής νεολαίας επιλέγει να απομακρυνθεί από τα μοντέλα ζωής που βασίζονται στη συνεχή παραγωγικότητα, την επαγγελματική επιτυχία και τη δημιουργία οικογένειας. Αυτή η στάση συνδέεται με το φαινόμενο που είναι γνωστό ως «lying flat» (ξάπλωμα), φιλοσοφία που προκρίνει τη μείωση των υλικών φιλοδοξιών και των εργασιακών απαιτήσεων για τη διασφάλιση μιας πιο απλής ζωής με λιγότερο άγχος.

Η «εκτροφή» τούβλων ταιριάζει σε αυτή τη νοοτροπία, προσφέροντας μια δραστηριότητα που δεν απαιτεί μεγάλες επενδύσεις, δεν επιβάλλει στόχους και επιτρέπει την απόλαυση μικρών αλλαγών χωρίς τον ανταγωνισμό με τους άλλους.

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