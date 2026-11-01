Δύο φίλοι 105 ετών ξανασμίγουν μετά από 92 χρόνια χωρίς επαφή: «Φυτεύαμε καλαμπόκι μαζί»

Δύο παλιόφιλοι συναντήθηκαν ξανά στα 105 τους χρόνια, αφήνοντας πίσω μια απουσία σχεδόν ενός αιώνα.

Η Madeleine Laferrère και ο Justin Marie Thérèze, δύο φίλοι από τα παιδικά τους χρόνια, βρέθηκαν ξανά μαζί σε μια συγκινητική συνάντηση. Κατοικώντας στις κοινότητες Montsoué και Hagetmau της περιοχής Las Landas στη νοτιοδυτική Γαλλία, οι δύο αιωνόβιοι είχαν να ιδωθούν 92 ολόκληρα χρόνια, από την εποχή που μοιράζονταν την καθημερινότητά τους στην περιοχή Chalosse στις αρχές του 20ού αιώνα.

Η ιδιαίτερη αυτή στιγμή πραγματοποιήθηκε το Σάββατο 24 Οκτωβρίου 2026 στην αίθουσα υποδοχών του Δημαρχείου του Montsoué. Εκεί, η Madeleine δέχθηκε μια απρόσμενη επίσκεψη από τον Justin, τον παλιό της σύντροφο στα παιχνίδια και τις αγροτικές εργασίες, όπως η σπορά του καλαμποκιού. Σχεδόν εκατό χρόνια μετά την τελευταία τους επαφή, οι δυο τους ανακάλεσαν μνήμες από μια εποχή με εντελώς διαφορετικές συνήθειες και τρόπο ζωής.

Μάρτυρες ενός αιώνα ιστορίας: «Περιμένουμε τα 106!»

Η συνάντηση χαρακτηρίστηκε από συγκίνηση, αναμνήσεις και την οικειότητα που διατηρείται παρά την πάροδο των δεκαετιών, αποδεικνύοντας ότι ορισμένοι δεσμοί μένουν ανεξίτηλοι στον χρόνο.

Στη διάρκεια της ζωής τους, η Madeleine και ο Justin έζησαν μερικά από τα σημαντικότερα γεγονότα της σύγχρονης ιστορίας, έχοντας διανύσει τις θητείες 14 Προέδρων της Γαλλικής Δημοκρατίας και δέκα Παπών, παρακολουθώντας τις μεταμορφώσεις του κόσμου γύρω τους.

Παρά την προχωρημένη τους ηλικία, οι δύο πρωταγωνιστές διατηρούν τη διάθεση για ζωή. Όταν ρωτήθηκαν τι περιμένουν μετά τη συμπλήρωση των 105 ετών, απάντησαν ταυτόχρονα: «Τα 106, φυσικά!».

Παράλληλα, εξέφρασαν την επιθυμία να συναντηθούν ξανά στο μέλλον, σφραγίζοντας μια ιστορία φιλίας και μακροζωίας που απέδειξε ότι ποτέ δεν είναι αργά για μια επανένωση.

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