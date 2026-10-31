Βασίλης Μάγγος: Ένοχοι πέντε αστυνομικοί για την υπόθεση κακοποίησής του, έξι χρόνια μετά

Έξι χρόνια μετά την υπόθεση κακοποίησης του 26χρονου στον Βόλο, το Μικτό Ορκωτό Δικαστήριο Καρδίτσας έκρινε ένοχους πέντε από τους έξι αστυνομικούς που κάθισαν στο εδώλιο

Το Μικτό Ορκωτό Δικαστήριο Καρδίτσας έκρινε ένοχους τους πέντε από τους έξι κατηγορούμενους αστυνομικούς στη δίκη για την υπόθεση κακοποίησης του Βασίλη Μάγγου.

Η απόφαση ελήφθη κατά πλειοψηφία και αφορά όλες τις πράξεις που περιλαμβάνονται στο κατηγορητήριο. Ένας από τους έξι αστυνομικούς κρίθηκε αθώος.

Την είδηση έκανε γνωστή ο πατέρας του Βασίλη Μάγγου, Γιάννης, με ανάρτησή του στο Facebook, στην οποία έγραψε: «Βασανιστήρια. Ένοχοι οι 5 από τους 6. Βασίλειος Μάγγος παρών».

Η υπόθεση του Βασίλη Μάγγου

Η υπόθεση αφορά τον θάνατο του 26χρονου Βασίλη Μάγγου, από τον Βόλο, τον Ιούνιο του 2020, καθώς και τις καταγγελίες για αστυνομική βία και βασανισμό του.

Σύμφωνα με τις καταγγελίες, ο νεαρός είχε δεχθεί βία από αστυνομικούς μετά τη συμμετοχή του σε κινητοποίηση κατά της καύσης απορριμμάτων από την ΑΓΕΤ Ηρακλής.

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