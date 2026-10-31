Έκτακτο δελτίο ΕΜΥ: Έρχεται διήμερη κακοκαιρία με καταιγίδες και χαλάζι - Ποιες περιοχές θα επηρεαστούν

Η ΕΜΥ εξέδωσε πορτοκαλί προειδοποίηση για ισχυρές βροχές και καταιγίδες από την Κυριακή, με τα φαινόμενα να επηρεάζουν μεγάλο μέρος της χώρας έως και τη Δευτέρα.

Σε ισχύ τίθεται πορτοκαλί προειδοποίηση της ΕΜΥ για την επιδείνωση του καιρού, καθώς από τις πρώτες ώρες της Κυριακής (1/11) αναμένονται ισχυρές βροχές και καταιγίδες σε αρκετές περιοχές της χώρας. Τα φαινόμενα ενδέχεται να συνοδευτούν και από τοπικές χαλαζοπτώσεις, ενώ η κακοκαιρία αναμένεται να διατηρηθεί τουλάχιστον έως και τη Δευτέρα (2/11).

Την Κυριακή, στο επίκεντρο θα βρεθούν αρχικά τα δυτικά της χώρας και συγκεκριμένα τα νησιά του Ιονίου, η Ήπειρος, η δυτική Στερεά και η δυτική και νότια Πελοπόννησος. Σταδιακά, τα έντονα φαινόμενα θα κινηθούν προς την κεντρική και ανατολική Μακεδονία, το βόρειο και ανατολικό Αιγαίο, καθώς και τα Δωδεκάνησα.

Τη Δευτέρα, οι βροχές και οι καταιγίδες θα συνεχιστούν κατά διαστήματα στο Ιόνιο και τα Δωδεκάνησα, ενώ από το απόγευμα αναμένεται νέα ένταση των φαινομένων στα δυτικά ηπειρωτικά.

Αναλυτικά το έκτακτο δελτίο επιδείνωσης

Κατά τόπους ισχυρές βροχές και καταιγίδες προβλέπονται:

Την Κυριακή (01-11-2026)

α. Στα νησιά του Ιονίου από τις πρώτες ώρες έως το μεσημέρι.

β. Στην Ήπειρο, τη δυτική Στερεά και τη δυτική και νότια Πελοπόννησο από τις πρώτες πρωινές ώρες έως το απόγευμα.

γ. Στην κεντρική και ανατολική Μακεδονία από τις πρωινές ώρες έως αργά τη νύχτα.

δ. Στα νησιά του βορείου και ανατολικού Αιγαίου από τις απογευματινές ώρες έως αργά τη νύχτα.

ε. Στα Δωδεκάνησα από το απόγευμα.

Τη Δευτέρα (02-11-2026)

α. Στα νησιά του Ιονίου, κατά διαστήματα, από τις πρωινές ώρες.

β. Στην Ήπειρο, τη δυτική Στερεά και τη δυτική Πελοπόννησο από το απόγευμα μέχρι αργά τη νύχτα.

γ. Στα Δωδεκάνησα, κατά διαστήματα, μέχρι τις βραδινές ώρες».

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