Το σημείωμα του Mr «Χωριάτικο» στο ελληνικό FBI: «Θα μου γυαλίζετε τα παπούτσια»

Το χειρόγραφο μήνυμα που άφησε στο σπίτι του, τα ταξίδια στο Ντουμπάι και όσα φέρεται να έκανε για να αποφύγει τη σύλληψη.

Νέες λεπτομέρειες για τη δράση του Άγγελου Γιαννακόπουλου, ιδιοκτήτη της αλυσίδας αρτοποιείων «Χωριάτικο», έρχονται στο φως, καθώς ο 55χρονος φέρεται να γνώριζε εδώ και μήνες ότι βρισκόταν στο στόχαστρο των Αρχών, λαμβάνοντας πληροφορίες από το εσωτερικό των υπηρεσιών ασφαλείας.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ του Παναγιώτη Σπυρόπουλου στον ΣΚΑΪ, ο επιχειρηματίας, που αναφερόταν ως «Αφεντικό», θεωρούσε ότι οι πληροφοριοδότες του τον προστάτευαν από τους ελέγχους και το ενδεχόμενο σύλληψης. Μάλιστα, από τον περασμένο Μάιο φέρεται να γνώριζε για την έρευνα των επιχειρηματικών του δραστηριοτήτων και τους επικείμενους ελέγχους, με αποτέλεσμα να ταξιδεύει συχνά στο Ντουμπάι μέσω Αλβανίας.

Στις αρχές Οκτωβρίου αναχώρησε ξανά για το Ντουμπάι, ωστόσο επέστρεψε όταν οι πληροφοριοδότες του φέρεται να τον καθησύχασαν. Λίγο πριν από τη σύλληψή του, ο 55χρονος φέρεται να ενημερώθηκε εκ νέου για τις κινήσεις των αστυνομικών. Πήρε μια βαλίτσα και επιχείρησε να διαφύγει, κάνοντας στάσεις στη διαδρομή για να μπερδέψει όσους τον αναζητούσαν. Προτού εγκαταλείψει το σπίτι του στον Άλιμο, άφησε σε κεντρικό τραπέζι ένα ιδιόχειρο σημείωμα, γραμμένο σε κίτρινο αυτοκόλλητο χαρτάκι και απευθυνόμενο στους αστυνομικούς του ελληνικού FBI.

«Με κυνηγάτε εδώ και τρία χρόνια αλλά στο τέλος, όταν θα φύγει ο Χρυσοχοΐδης, θα μου γυαλίζετε τα παπούτσια. Καλή αντάμωση», έγραψε χαρακτηριστικά. Η απόπειρα διαφυγής του ολοκληρώθηκε με τη σύλληψή του κατά τη διαδρομή προς τα Ιωάννινα. Μάλιστα, σύμφωνα με το ίδιο ρεπορτάζ, όταν οι αστυνομικοί τον εντόπισαν, τους είπε: «Είχατε πέντε λεπτά. Θα ερχόταν αυτοκίνητο να με πάρει και θα με χάνατε. Προλάβατε…». Οι Αρχές εξετάζουν το δίκτυο των ανθρώπων που φέρεται να τον ενημέρωναν για τις έρευνες, καθώς και τις πιθανές διασυνδέσεις του με πρόσωπα μέσα στις υπηρεσίες ασφαλείας.

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