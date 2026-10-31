Πλήθος κόσμου αποχαιρέτησε τη «Μουριά» του μετά μουσικής στα Εξάρχεια: Το αφιέρωμα του Guardian (vid)

Το ιστορικό καφενείο κατεβάζει ρολά μετά από 111 χρόνια λειτουργίας, αφήνοντας πίσω του αναμνήσεις και μια ξεχωριστή θέση στην ιστορία της αθηναϊκής γειτονιάς.

Πλήθος κόσμου συγκεντρώθηκε το απόγευμα το Σαββάτου (31/10) στη «Μουριά», στα Εξάρχεια, για να αποχαιρετήσει το ιστορικό καφενείο που κλείνει οριστικά μετά από 111 χρόνια λειτουργίας. Θαμώνες και φίλοι του μαγαζιού συναντήθηκαν για τελευταία φορά στον χώρο όπου επί δεκαετίες έπιναν τον καφέ τους, συζητούσαν, αντάλλασσαν απόψεις και δημιουργούσαν αναμνήσεις. Η συγκέντρωση συνοδεύτηκε από κουβέντες, τραγούδια και συγκίνηση.

Η «Μουριά», στη συμβολή των οδών Καλλιδρομίου και Χαριλάου Τρικούπη, δεν ήταν απλώς ένα παραδοσιακό καφενείο, αλλά ένα σημείο αναφοράς για την περιοχή. Το κλείσιμό της έγινε μάλιστα θέμα στον βρετανικό Guardian, με τη δημοσιογράφο Helena Smith να καταγράφει την απώλεια ενός ιστορικού στεκιού. Η εφημερίδα τη χαρακτήρισε «το τελευταίο οχυρό» των Εξαρχείων, μεταφέροντας την ανησυχία για τις αλλαγές που συντελούνται στη γειτονιά εξαιτίας του τουρισμού, των επενδύσεων και της εξάπλωσης των καταλυμάτων βραχυχρόνιας μίσθωσης.

Ο Χρήστος Βάνας, που βρίσκεται πίσω από τον πάγκο της «Μουριάς» από το 1982, είχε συνδέσει τη ζωή του με το καφενείο, το οποίο διατήρησε για χρόνια τον παραδοσιακό χαρακτήρα του. Η κόρη του, Αρετή, είχε περιγράψει στον Guardian τις αλλαγές στην περιοχή, λέγοντας χαρακτηριστικά: «Ήμασταν σαν το τελευταίο οχυρό εδώ».

Το κλείσιμο προκάλεσε μεγάλη κινητοποίηση, με περίπου 7.500 πολίτες να υπογράφουν διαδικτυακή καμπάνια για την αναγνώριση του καφενείου ως μνημείου πολιτιστικής κληρονομιάς. Ωστόσο, η μη ανανέωση της μίσθωσης δεν επέτρεψε τη συνέχιση της λειτουργίας του. Έπειτα από 111 χρόνια, η «Μουριά» κατέβασε οριστικά ρολά. Για τους ανθρώπους που πέρασαν από τα τραπέζια της, όμως, το τέλος της δεν είναι απλώς το κλείσιμο ενός παλιού μαγαζιού, αλλά η απώλεια ενός κομματιού από την ιστορία και την καθημερινότητα των Εξαρχείων.

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