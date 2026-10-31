Μάνη: Σκότωσε τον 57χρονο αδελφό του μετά από καβγά για τις ελιές

Ο 53χρονος πυροβόλησε τον αδελφό του σε αγροτεμάχιο στην περιοχή του Οιτύλου – Ελαφρά τραυματισμένη φέρεται να είναι και η αδελφή τους, ενώ ο δράστης παραδόθηκε στις Αρχές

Τραγική κατάληξη είχε ο διαπληκτισμός δύο αδελφών στην Ανατολική Μάνη, το μεσημέρι του Σαββάτου (31/10), καθώς ένας 57χρονος έχασε τη ζωή του από πυροβολισμό που δέχθηκε από τον 53χρονο αδελφό του.

Σύμφωνα με πληροφορίες του lakonikos.gr, τα δύο αδέλφια βρίσκονταν σε αγροτεμάχιο στην ευρύτερη περιοχή του Οιτύλου και μάζευαν ελιές, όταν ξέσπασε καβγάς. Ο 53χρονος φέρεται να πυροβόλησε τον αδελφό του, ενώ στη συνέχεια έστρεψε το όπλο και εναντίον της αδελφής τους, η οποία τραυματίστηκε ελαφρά. Ο 57χρονος μεταφέρθηκε στο Κέντρο Υγείας Αρεόπολης, όπου υπέκυψε στα τραύματά του.

Παραδόθηκε στην αστυνομία ο 53χρονος

Μετά το περιστατικό, ο 53χρονος παρουσιάστηκε αυτοβούλως στο Αστυνομικό Τμήμα Αρεόπολης, όπου συνελήφθη.

Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για ανθρωποκτονία με πρόθεση και παράβαση της νομοθεσίας περί όπλων. Σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ., ο συλληφθείς θα οδηγηθεί αρμοδίως, ενώ την προανάκριση έχει αναλάβει το Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Σπάρτης.

Η ανακοίνωση της ΕΛΑΣ

Συνελήφθη, σήμερα (31.10.2026), σε τοπική κοινότητα του δήμου Ανατολικής Μάνης, από αστυνομικούς του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Σπάρτης, 53χρονος ημεδαπός, κατηγορούμενος για ανθρωποκτονία με πρόθεση, σε βάρος 57χρονου ημεδαπού, καθώς και για παράβαση της νομοθεσίας για τα όπλα.

Ειδικότερα, σήμερα (31.10.2026) το μεσημέρι, σε τοπική κοινότητα του δήμου Ανατολικής Μάνης, ο 53χρονος, πυροβόλησε και τραυμάτισε τον 57χρονο, έπειτα από διαπληκτισμό. Ο 57χρονος μεταφέρθηκε στο Κέντρο Υγείας Αερόπολης, όπου λίγο αργότερα κατέληξε. Για την υπόθεση αυτή, εμφανίστηκε αυτοβούλως ο ανωτέρω 53χρονος στο Αστυνομικό Τμήμα Αρεόπολης όπου και συνελήφθη. Ο συλληφθείς θα οδηγηθεί αρμοδίως, ενώ προανάκριση διενεργείται από το Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Σπάρτης.

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