Ο «Τρελοκαμπέρος» ή αλλιώς Δημήτριος Καμπέρος: Ο αεροπόρος που έκοβε την ανάσα της Αθήνας

Ένας πρώιμος θρύλος των αιθέρων, τολμηρός και ριψοκίνδυνος που το όνομά του μετατράπηκε σε μια τρομερά παράξενη βρισιά.

Έχουμε συνηθίσει να ακούμε τη λέξη «τρελοκαμπέρος» και να τη θεωρούμε μια χαριτωμένη βρισιά. Εκτός όμως από βρισιά που συνήθως την εκτοξεύουν γιαγιάδες, κάποτε ήταν το όνομα ενός παράτολμου πιλότου που στην Ελλάδα των αρχών του 20ού αιώνα ζούσε μια ριψοκίνδυνη ζωή. Αυτός ήταν ο Δημήτρης Καμπέρος, ένας από τους πρωτοπόρους της αεροπορίας στη χώρα.

Ο Δημήτρης Καμπέρος γεννήθηκε το 1883. Μεγάλωσε στον Πειραιά ενώ είχε καταγωγή από την Ύδρα. Ο πρώτος σταθμός της στρατιωτικής του καριέρας ήταν η Σχολή Ευελπίδων από την οποία αποφοίτησε το 1905.

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