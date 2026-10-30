Κατσαρίδες «Paraborgs»: Ιπτάμενοι διασώστες θα χορηγούν φάρμακα σε παγιδευμένους στα συντρίμμια (vid)

Αυστραλοί ερευνητές μετέτρεψαν γιγαντιαίες κατσαρίδες σε τηλεκατευθυνόμενα cyborgs, ικανά να διεισδύουν στα συντρίμμια και να παρέχουν ιατρική βοήθεια.

Η εικόνα μιας γιγαντιαίας κατσαρίδας να πλησιάζει έναν εγκλωβισμένο στα συντρίμμια ενός σεισμού μπορεί να μοιάζει με εφιάλτη, ωστόσο ενδέχεται να αποτελέσει ένα από τα πλέον αποτελεσματικά εργαλεία διάσωσης του μέλλοντος.

Ερευνητές από το Πανεπιστήμιο της Κουίνσλαντ και το Πανεπιστήμιο της Νέας Νότιας Ουαλίας στην Αυστραλία κατάφεραν να μετατρέψουν γιγαντιαίες κατσαρίδες του είδους Macropanesthia rhinoceros σε μικροσκοπικούς κυβερνητικούς διασώστες. Τα πλάσματα αυτά ονομάστηκαν «Paraborgs» και η σχετική επιστημονική μελέτη δημοσιεύθηκε στο περιοδικό Advanced Science.

Πώς λειτουργούν τα «Paraborgs»

Οι επιστήμονες επέλεξαν τη γιγαντιαία κατσαρίδα της Αυστραλίας, ένα είδος που ζυγίζει περίπου 40 γραμμάρια και έχει τη δυνατότητα να μεταφέρει βάρος μεγαλύτερο από το μισό της μάζας του. Κάθε έντομο εξοπλίζεται με ένα ηλεκτρονικό «σακίδιο» που συνδέεται με ηλεκτρόδια στις κεραίες και στο πίσω μέρος του σώματός του.

Μέσω ενός χειριστηρίου τηλεπαιχνιδιού, οι ερευνητές μπορούν να καθοδηγούν τα έντομα προς τα αριστερά ή τα δεξιά, να τα κάνουν να προχωρούν ή να σταματούν με απόλυτη ακρίβεια.

Τα Paraborgs εργάζονται ως ομάδα. Ορισμένα φέρουν κάμερα για τον εντοπισμό των θυμάτων, ενώ άλλα διαθέτουν έναν μηχανισμό με ελατήριο που εκτοξεύει μια σύριγγα με φαρμακευτική αγωγή.

Στις εργαστηριακές δοκιμές, οι κατσαρίδες ολοκλήρωσαν με επιτυχία μια διαδρομή 2,5 μέτρων και στις 25 προσπάθειες που πραγματοποιήθηκαν, ενώ πέτυχαν τη στόχευση της ένεσης στο 72% των περιπτώσεων.

Προς το παρόν, οι δοκιμές έχουν γίνει σε στόχους σιλικόνης και δέρμα χοίρου και όχι σε ανθρώπους. Ο Θανγκ Βο-Ντοάν, διευθυντής του εργαστηρίου βιορομποτικής στο Πανεπιστήμιο της Κουίνσλαντ, υπογραμμίζει ότι η τεχνολογία δεν είναι ακόμη έτοιμη για άμεση ιατρική χρήση, καθώς εκκρεμούν ζητήματα όπως η επικοινωνία στο εσωτερικό κτιρίων που έχουν καταρρεύσει, η ρύθμιση της δοσολογίας των φαρμάκων και το θεσμικό πλαίσιο.

Παράλληλα, η ομάδα αναγνωρίζει τον τρόμο που μπορεί να προκαλέσει η θέα ενός τέτοιου εντόμου σε έναν τραυματισμένο άνθρωπο. Για τον λόγο αυτό, σχεδιάζεται ο εξοπλισμός των Paraborgs με φώτα, σήματα έκτακτης ανάγκης ή ακόμα και με ένα μικρό ηχείο που θα μεταδίδει το μήνυμα «η βοήθεια καταφθάνει».

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