Ένα πιεσόμετρο στον καρπό σου: Πώς το νέο HUAWEI WATCH D3 θα βελτιώσει αμέσως την καθημερινότητά σου

Με ευρωπαϊκή ιατρική πιστοποίηση, ενσωματωμένο αερόσακο και δυνατότητα 24ωρης παρακολούθησης, το νέο HUAWEI WATCH D3 φέρνει την κλινική ακρίβεια ενός κανονικού πιεσόμετρου σε ένα εξαιρετικά λεπτό smartwatch, αλλάζοντας ριζικά τον τρόπο που φροντίζουμε την υγεία μας στην Ελλάδα.

Αν έχεις προσπαθήσει ποτέ να παρακολουθήσεις συστηματικά την αρτηριακή σου πίεση, γνωρίζεις καλά τη διαδικασία με τις παραδοσιακές περιχειρίδες, τα καλώδια και την ανάγκη να μένεις ακίνητος σε ένα γραφείο σημειώνοντας μετρήσεις σε χαρτάκια. Η Huawei αλλάζει ριζικά αυτή την εμπειρία με την επίσημη άφιξη του HUAWEI WATCH D3 στην ελληνική αγορά.

Δεν έχουμε να κάνουμε με ένα συμβατικό smartwatch που απλώς εκτιμά θεωρητικές τιμές μέσω οπτικών αισθητήρων, αλλά για μια συσκευή με ευρωπαϊκή ιατρική πιστοποίηση CE MDR, εξοπλισμένη με πραγματική μικρο-αντλία και ενσωματωμένο αερόσακο στο λουράκι, η οποία μετατρέπει τον καρπό σου σε ένα πλήρες και αξιόπιστο πιεσόμετρο.

Κομψότητα χωρίς ιατρικό όγκο για άνετη χρήση όλο το 24ωρο

Το βασικότερο πρόβλημα τέτοιων εξειδικευμένων ιατρικών συσκευών ήταν πάντα ο μεγάλος όγκος. Το HUAWEI WATCH D3 ξεπερνά αυτό το εμπόδιο στην πράξη, έχοντας πάχος μόλις 11,3 χιλιοστά και βάρος σώματος 40 γραμμάρια, ώστε να φοριέται άνετα όλη την ημέρα αλλά και κατά τη διάρκεια του ύπνου. Το νέο, εξαιρετικά λεπτό λουράκι ενσωματώνει έναν διακριτικό αερόσακο που εφαρμόζει απαλά χωρίς να πιέζει άβολα τον καρπό.

Παράλληλα, η μεγάλη AMOLED οθόνη 1,92 ιντσών, με μέγιστη φωτεινότητα που φτάνει έως και τα 3.000 nits, προσφέρει άμεση και πεντακάθαρη ανάγνωση ακόμη και κάτω από το έντονο ηλιακό φως. Σε επίπεδο αισθητικής, κυκλοφορεί σε εκδόσεις Black, Gold και Mocha Gold, συνδυάζοντας λουράκια από ανθεκτικό HNBR ή premium σύνθετο vegan δέρμα, αποδεικνύοντας ότι μια ιατρική συσκευή μπορεί να είναι ταυτόχρονα ένα καλαίσθητο καθημερινό αξεσουάρ.

24ωρο Holter πίεσης που καταγράφει διαρκώς χωρίς να σε ξυπνά

Η αρτηριακή πίεση μεταβάλλεται διαρκώς μέσα στην ημέρα λόγω δραστηριότητας, κούρασης ή άγχους, και εκεί ακριβώς έρχεται η ουσιαστική διαφορά του D3. Υποστηρίζει 24ωρη παρακολούθηση αρτηριακής πίεσης (ABPM), προσφέροντας ρεαλιστική και ολοκληρωμένη εικόνα τόσο την ημέρα όσο και τη νύχτα. Κατά τις δραστήριες ώρες ο χρήστης μπορεί να επιλέξει αυτόματα μεσοδιαστήματα μέτρησης ανά 15, 20, 30, 45 ή 60 λεπτά, ενώ τη νύχτα το ρολόι πραγματοποιεί αυτόματες και απόλυτα αθόρυβες μετρήσεις, χωρίς να απαιτείται καμία ενέργεια και χωρίς να διακόπτεται ο ύπνος.

Επιπλέον, προσφέρει εξειδικευμένες μετρήσεις πριν και αμέσως μετά την άσκηση, δίνοντας μια σαφή εικόνα για το πώς ανταποκρίνεται το καρδιαγγειακό σύστημα στην ένταση της προπόνησης. Έξυπνες ειδοποιήσεις υπενθυμίζουν την ανάγκη μέτρησης όταν παρουσιάζονται ειδικές συνθήκες, όπως σε μεγάλο υψόμετρο ή σε απότομες μεταβολές της θερμοκρασίας.

Ολιστική εικόνα υγείας και άμεση φροντίδα για όλη την οικογένεια

Πέρα από την αρτηριακή πίεση, το HUAWEI WATCH D3 συγκεντρώνει έναν πλήρη μηχανισμό παρακολούθησης της φυσικής κατάστασης. Μέσω της λειτουργίας Σύνοψη Υγείας (Health Glance), ο χρήστης λαμβάνει μέσα σε περίπου 60 δευτερόλεπτα μια συνολική αναφορά με έως και 11 δείκτες υγείας.

Το ρολόι υποστηρίζει ηλεκτροκαρδιογράφημα (ECG) και ειδοποιήσεις για πιθανές αρρυθμίες, ενώ το Physical Readiness Score συνδυάζει πρωινά δεδομένα ύπνου και σωματικής επιβάρυνσης για να γνωρίζεις εξαρχής τα ενεργειακά σου αποθέματα. Διαθέτει πάνω από 100 workout modes, έξυπνη αναγνώριση κίνησης, micro-workouts και ακριβή δορυφορικό εντοπισμό GNSS για κάθε είδους προπόνηση. Μέσω της Κοινότητας Υγείας (Health Community) τα δεδομένα μπορούν να κοινοποιούνται άμεσα σε πραγματικό χρόνο στα μέλη της οικογένειας, προσφέροντας ηρεμία και αμοιβαία φροντίδα για τα αγαπημένα σου πρόσωπα.

Στην καθημερινή χρήση, η συσκευή λειτουργεί με αυτονομία μπαταρίας που φτάνει έως και τις 6 ημέρες, απαλλάσσοντας από το καθημερινό άγχος του φορτιστή. Υποστηρίζει τηλεφωνικές κλήσεις μέσω Bluetooth απευθείας από το ηχείο και το μικρόφωνο του καρπού, ενώ συνεργάζεται άψογα τόσο με συσκευές Android όσο και με iOS.

Η κυκλοφορία του HUAWEI WATCH D3 στην Ελλάδα γίνεται μέσα από το δίκτυο καταστημάτων των επίσημων συνεργατών της εταιρείας, συνοδευόμενο από ένα σημαντικό δώρο γνωριμίας: με κάθε αγορά προσφέρεται δωρεάν η έξυπνη ζυγαριά HUAWEI Scale 3, η οποία μετρά 11 δείκτες ανάλυσης σύστασης σώματος όπως λίπος, μυϊκή μάζα και καρδιακό ρυθμό, με σύνδεση Wi-Fi και Bluetooth, μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων.

Παράλληλα, η τεχνολογία αυτή συναντά τον φυσικό της χώρο μέσα από τη συνεργασία με το ToFarmakeioMou, καθώς το D3 είναι διαθέσιμο τόσο ηλεκτρονικά στο tofarmakeiomou.gr όσο και στα 7 φυσικά φαρμακεία του δικτύου σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη, όπου οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να το δοκιμάσουν στον καρπό τους και να ενημερωθούν αναλυτικά από εξειδικευμένο προσωπικό.

Ένα πλούσιο οικοσύστημα wearables για κάθε διαφορετική ανάγκη

Η άφιξη του D3 εντάσσεται σε μια ευρύτερη, ολοκληρωμένη πρόταση νέων wearables που διαμορφώνει η Huawei, δίνοντας στον χρήστη ακριβώς το εργαλείο που ταιριάζει στον δικό του ρυθμό ζωής. Για εκείνους που θέλουν ένα εξαιρετικά ελαφρύ και κομψό ρολόι πόλης για την καθημερινότητα και τις αποδράσεις του σαββατοκύριακου, το νέο HUAWEI WATCH 6, με βάρος μόλις 38 γραμμάρια και αυτονομία έως 3 ημέρες, αποτελεί την ιδανική casual επιλογή.

Στον αντίποδα, για όσους κινούνται με βάση την υπαίθρια περιπέτεια και τις απαιτητικές προπονήσεις, η νέα σειρά HUAWEI WATCH GT 7, με εκδόσεις 46 mm, 41 mm και το κορυφαίο GT 7 Pro από κράμα τιτανίου και νανο-κεραμική στεφάνη, ανεβάζει τον πήχη με αυτονομία έως και 21 ημέρες, εξειδικευμένους χάρτες για πάνω από 3.000 χιονοδρομικά κέντρα, ανάλυση ποδηλασίας με Climb Planning και ανέπαφες πληρωμές μέσω Curve Pay.

Έτσι, είτε η προτεραιότητα είναι η εξειδικευμένη κλινική παρακολούθηση της καρδιάς με το WATCH D3, είτε η outdoor αντοχή με το WATCH GT 7 και το GT7 Pro, είτε η all-around ευχρηστία με το WATCH 6, ο καρπός μετατρέπεται πλέον στο απόλυτο κέντρο ελέγχου της υγείας και της καθημερινότητάς μας.



Η νέα σειρά HUAWEI WATCH GT 7 είναι διαθέσιμη στην Ελλάδα από τις 24 Σεπτεμβρίου 2026, στο δίκτυο καταστημάτων των επίσημων συνεργατών της Huawei, με τιμή γνωριμίας μειωμένη κατά 50€ από την προτεινόμενη τιμή λιανικής έως και τις 31 Οκτωβρίου. Με κάθε αγορά ενός HUAWEI WATCH GT 7, οι χρήστες αποκτούν πρόσβαση στο HUAWEI Health MultiPass, με premium προνόμια συνολικής αξίας 199€. Το πακέτο περιλαμβάνει 3 μήνες HUAWEI Health+ (αξίας 20€), 2 μήνες Komoot (10€), 3 μήνες Headspace (39€), 2 μήνες Naviki (10€), 3 μήνες FIIT (60€) και 3 μήνες Kotcha (60€).

Το HUAWEI WATCH 6 είναι ήδη διαθέσιμο με δώρο τα HUAWEI FreeBuds i7, μέχρι τις 12 Νοεμβρίου.

Το HUAWEI WATCH D3 είναι διαθέσιμο από 22 Οκτωβρίου στο δίκτυο καταστημάτων των επίσημων συνεργατών της Huawei σε όλη την Ελλάδα, με δώρο τη ζυγαριά Huawei Scale 3 με κάθε αγορά και μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων. Παράλληλα με το δίκτυο των επίσημων συνεργατών της Huawei, το HUAWEI WATCH D3 θα διατίθεται στα 7 φαρμακεία του ToFarmakeioMou σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη, καθώς και online στο tofarmakeiomou.gr.