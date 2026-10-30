Τι είναι το CAPTCHA: Γιατί οι ιστοσελίδες μάς ζητούν να αποδείξουμε ότι δεν είμαστε ρομπότ συνεχώς

Το ολίγον σπαστικό CAPTCHA είναι παντού στο διαδίκτυο. Από την επιλογή εικόνων με φανάρια και οχήματα, μέχρι το κλικ στο «Δεν είμαι ρομπότ». Όμως, κανείς δεν ξέρει τον λόγο ύπαρξής του.

Τα τεστ CAPTCHA έχουν γίνει αναπόσπαστο μέρος της καθημερινής μας περιήγησης στο διαδίκτυο. Είτε συνδεόμαστε σε έναν λογαριασμό, είτε υποβάλλουμε μια φόρμα, συχνά καλούμαστε να αναγνωρίσουμε παραμορφωμένα γράμματα, να επιλέξουμε εικόνες με φανάρια ή απλώς να επιλέξουμε το κουτάκι «Δεν είμαι ρομπότ».

Παρότι η διαδικασία μπορεί να γίνει εκνευριστική, επιτελεί έναν κρίσιμο ρόλο στην προστασία των ιστοσελίδων.

Τι σημαίνει η λέξη CAPTCHA;

Τα αρχικά CAPTCHA σημαίνουν «Completely Automated Public Turing test to tell Computers and Humans Apart» (Πλήρως Αυτοματοποιημένο Δημόσιο Τεστ Τούρινγκ για τον Διαχωρισμό Υπολογιστών και Ανθρώπων). Πρόκειται για έναν μηχανισμό ασφαλείας σχεδιασμένο να διαπιστώνει αν ο επισκέπτης μιας ιστοσελίδας είναι πραγματικός άνθρωπος ή ένα αυτοματοποιημένο πρόγραμμα.

Τα κακόβουλα bots μπορούν να χρησιμοποιηθούν για τη δημιουργία ψεύτικων λογαριασμών, τη μαζική αποστολή ανεπιθύμητων μηνυμάτων (spam), την αλλοίωση ηλεκτρονικών ψηφοφοριών ή την εκτέλεση επιθέσεων υποκλοπής κωδικών.

Γιατί εμφανίζονται τόσο συχνά - και μερικές φορές μας εκνευρίζουν;

Τα παραδοσιακά τεστ ζητούν την αναγνώριση παραμορφωμένων χαρακτήρων ή αντικειμένων σε εικόνες (όπως λεωφορεία και ποδήλατα), τεστ που είναι εύκολα για τον ανθρώπινο εγκέφαλο και συνάμα δύσκολα για τα απλά bots.

Υπάρχουν συγκεκριμένοι λόγοι για τους οποίους ένα σύστημα μπορεί να σας ζητά επανειλημμένα επιβεβαίωση:

Ασυνήθιστη κίνηση : Πολλά αιτήματα σε σύντομο χρονικό διάστημα από την ίδια σύνδεση.

: Πολλά αιτήματα σε σύντομο χρονικό διάστημα από την ίδια σύνδεση. Χρήση VPN : Η χρήση εικονικών ιδιωτικών δικτύων ή κοινόχρηστων IP διευθύνσεων εγείρει υποψίες στα συστήματα ασφαλείας.

: Η χρήση εικονικών ιδιωτικών δικτύων ή κοινόχρηστων IP διευθύνσεων εγείρει υποψίες στα συστήματα ασφαλείας. Ρυθμίσεις περιηγητή: Περιηγητές που μπλοκάρουν cookies ή ιχνηλάτες ενδέχεται να ενεργοποιήσουν επιπλέον ελέγχους.

Παρότι κανένα μέτρο δεν εγγυάται απόλυτη ασφάλεια και το CAPTCHA συνδυάζεται πάντα με κωδικούς πρόσβασης και ταυτοποίηση δύο παραγόντων (2FA), την επόμενη φορά που θα κληθείτε να επιλέξετε εικόνες, θυμηθείτε ότι πρόκειται για μια δικλείδα που διατηρεί το διαδίκτυο ασφαλές και λειτουργικό για όλους.

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