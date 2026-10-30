Philips Evnia: Η εμπειρία του console gaming πέρα από τα όρια της οθόνης

Η κορυφαία ποιότητα εικόνας QD-OLED, η ευελιξία που προσφέρει το Dual Mode και ο φωτισμός AI-enhanced Ambiglow δημιουργούν μια ολοκληρωμένη εμπειρία gaming που επεκτείνεται πέρα από την οθόνη.

Η Philips Evnia προσφέρει οθόνες gaming για διαφορετικούς τρόπους και στυλ παιχνιδιού, συνδυάζοντας την εικόνα QD-OLED με εντυπωσιακή λεπτομέρεια και την ευελιξία επιδόσεων της λειτουργίας Dual Mode. Για το console gaming, επιλεγμένα μοντέλα διαθέτουν συνδεσιμότητα HDMI 2.1, υποστηρίζουν ρυθμό ανανέωσης έως 120 Hz με συμβατές συσκευές και ενσωματώνουν χαρακτηριστικά που αναβαθμίζουν συνολικά το gaming setup.

Αντί να ακολουθεί μια ενιαία προσέγγιση για όλους, η Philips Evnia προσφέρει διαφορετικές επιλογές ανάλογα με τις προτεραιότητες κάθε gamer, είτε πρόκειται για την ποιότητα εικόνας, το μέγεθος της οθόνης ή τη μεγαλύτερη ευελιξία στη χρήση διαφορετικών συσκευών.

«Οι χρήστες διαμορφώνουν τα gaming setup τους σύμφωνα με τις δικές τους ανάγκες. Κάποιοι δίνουν προτεραιότητα στην ποιότητα της εικόνας, άλλοι προτιμούν μια οθόνη με πιο συμπαγή σχεδιασμό, ενώ πολλοί εναλλάσσονται μεταξύ κονσόλας και PC. Η Philips Evnia δίνει στους παίκτες μεγαλύτερη ελευθερία να επιλέξουν την εμπειρία που ταιριάζει στον τρόπο που παίζουν», δήλωσε ο Cesar Acosta, Regional Senior Product Manager της MMD Monitors & Displays.

Περισσότερες δυνατότητες

Η Philips Evnia 27M2N6501L συνδυάζει την υψηλή αντίθεση της QD-OLED, τα πλούσια χρώματα και την εξαιρετικά γρήγορη απόκριση σε μια συμπαγή οθόνη 26,5 ιντσών με ανάλυση QHD. Με συμβατές κονσόλες, η οθόνη υποστηρίζει ανάλυση QHD με ρυθμό ανανέωσης έως 120 Hz, ενώ για χρήση με PC ο ρυθμός ανανέωσης φτάνει έως τα 240 Hz.

Μεγαλύτερη ευελιξία από μια οθόνη

Η λειτουργία Dual Mode προσφέρει ευελιξία στους παίκτες που θέλουν διαφορετικές επιλογές επιδόσεων από την ίδια οθόνη.

Η Philips Evnia 27M2N5901A προσφέρει ανάλυση 4K UHD με ρυθμό ανανέωσης έως 160 Hz ή Full HD με έως 320 Hz. Με συμβατές κονσόλες, υποστηρίζει 4K έως 120 Hz, ενώ η λειτουργία Full HD στα 320 Hz προσφέρει ακόμη υψηλότερο ρυθμό ανανέωσης για PC gaming. Επιπλέον, η συνδεσιμότητα USB-C με παροχή ισχύος έως 65 W και ο ενσωματωμένος διακόπτης KVM προσφέρουν ακόμη μεγαλύτερη ευελιξία σε ένα setup με πολλαπλές συσκευές.

Αντίστοιχα, και η Evnia 27M2N3800A διαθέτει λειτουργία Dual Mode , προσφέροντας ανάλυση 4K UHD με ρυθμό ανανέωσης έως 160 Hz ή Full HD με έως 320 Hz. Οι παίκτες που χρησιμοποιούν συμβατές κονσόλες μπορούν να απολαμβάνουν παιχνίδια σε ανάλυση 4K με έως 120 Hz, ενώ για PC gaming έχουν στη διάθεσή τους τη λειτουργία Full HD με υψηλότερο ρυθμό ανανέωσης.

Το Dual Mode ταιριάζει σε setup όπου η ίδια οθόνη χρησιμοποιείται για διαφορετικά παιχνίδια και συσκευές.

Η εμπειρία console gaming πέρα από τα όρια της οθόνης

Οι Philips Evnia 27M2N6501L και 27M2N5901A διαθέτουν επίσης την τεχνολογία AI-enhanced Ambiglow, προσθέτοντας μια νέα διάσταση στην εμπειρία console gaming.

Η τεχνολογία AI-enhanced Ambiglow ανταποκρίνεται στο περιεχόμενο που προβάλλεται στην οθόνη, δημιουργώντας αντίστοιχο φωτισμό στην πίσω πλευρά της. Στα μοντέλα που διαθέτουν AI-enhanced Ambiglow, η τεχνολογία αναλύει την εικόνα και προσαρμόζει το χρώμα και τη φωτεινότητα του φωτισμού σε πραγματικό χρόνο.

Αντί να περιορίζει την εμπειρία στα όρια της οθόνης, το AI-enhanced Ambiglow συνδέει όσα συμβαίνουν στο παιχνίδι με τον περιβάλλοντα χώρο, εντάσσοντας τον φωτισμό στο συνολικό gaming setup.

Από την ποιότητα εικόνας QHD QD-OLED έως την ευελιξία της λειτουργίας Dual Mode και τον φωτισμό AI-enhanced Ambiglow, η Philips Evnia προσφέρει στους console gamers περισσότερους τρόπους να απολαμβάνουν τον κόσμο των αγαπημένων τους παιχνιδιών.

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