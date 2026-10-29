Νότια Κορέα - Call of Duty: Οργή για την χρήση εικόνων με το ποδοπάτημα 160 ανθρώπων το 2022

Συνολικά 160 άτομα έχασαν τη ζωή τους και περισσότεροι από 150 τραυματίστηκαν από ποδοπατήματα σε ένα στενό δρομάκι στην περιοχή Ιταεγιόν της Σεούλ, κατά τη διάρκεια εορταστικών εκδηλώσεων για το Halloween το 2022.

Οικογένειες στη Νότια Κορέα ζητούν από τους δημιουργούς του Call of Duty να αφαιρέσουν μερικές σκηνές (cutscenes) από το νέο βιντεοπαιχνίδι τους, οι οποίες απεικονίζουν στιγμιότυπα από το θανατηφόρο ποδοπάτημα που είχε σημειωθεί στη Σεούλ το 2022, από το οποίο έχασαν την ζωή τους 160 άνθρωποι.

Τα cutscenes, διάρκειας μερικών δευτερολέπτων, που εμφανίζονται στην αρχή του «Call of Duty: Modern Warfare 4», χρησιμοποιήθηκαν ως στοιχείο για να υποστηρίξουν τη φανταστική ιστορία του παιχνιδιού, σύμφωνα με την Activision, την αμερικανική εταιρεία που εκδίδει το βιντεοπαιχνίδι. Όπως εξηγεί η εταιρεία στην ιστοσελίδα της, το παιχνίδι εστιάζει σε διάφορους χαρακτήρες, μεταξύ των οποίων και ο Park Hyun-Jun, έναν νεαρό Νοτιοκορεάτη στρατιώτη που βιώνει για πρώτη φορά πραγματική μάχη όταν εισβάλλει η Βόρεια Κορέα.

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