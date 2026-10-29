Γεια σου, ρε Κατερίνα! Η Στανίση έκανε το ταμείο σούπερ μάρκετ… πίστα με το τραγούδι της (vid)

Η Κατερίνα Στανίση τραγούδησε το «Τότε» σε ταμείο σούπερ μάρκετ στον Κολωνό και έγινε viral, με τους χρήστες των social media να την αποθεώνουν για τη φωνή και την αυθεντικότητά της.

Ένα απρόσμενο στιγμιότυπο με πρωταγωνίστρια την Κατερίνα Στανίση καταγράφηκε σε σούπερ μάρκετ στον Κολωνό, με τη γνωστή λαϊκή τραγουδίστρια να πιάνει το -νοητό- μικρόφωνο και να ερμηνεύει το τραγούδι «Τότε» μπροστά στα ταμεία του καταστήματος.

Το βίντεο αναρτήθηκε στο Instagram και γρήγορα συγκέντρωσε πλήθος αποθεωτικών σχολίων. Η γυναίκα που κατέγραψε τη σκηνή συνόδευσε τη δημοσίευσή της με τη χαρακτηριστική φράση «γιατί στο σούπερ μάρκετ της γειτονιάς βρίσκεις και Στανίση», περιγράφοντας με χιούμορ την απρόσμενη συνάντηση.

Αποθεωτικά σχόλια

Η εμφάνιση της τραγουδίστριας προκάλεσε ενθουσιασμό στους χρήστες των social media, οι οποίοι στάθηκαν τόσο στη φωνή της όσο και στην αυθεντικότητα που, όπως σχολίασαν, τη χαρακτηρίζει. Πολλοί την επαίνεσαν επειδή παραμένει προσιτή και δεν... χαμπαριάζει να τραγουδήσει σε ένα αν μη τι άλλο αφιλόξενοι περιβάλλον.

«Γνήσια λαϊκή τραγουδίστρια», «φωνάρα» και «ο ορισμός της αυθεντικότητας» ήταν μερικές από τις χαρακτηριστικές αντιδράσεις κάτω από το βίντεο, με αρκετούς να εκφράζουν την αγάπη τους για την Κατερίνα Στανίση.

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