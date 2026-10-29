Χρήστος-Πάρις Χαρίτος: Ο άνθρωπος πίσω από το F-16 που έκανε τη Θεσσαλονίκη να κοιτάξει ψηλά

Ο πιλότος της Ομάδας «ΖΕΥΣ» που πέταξε πάνω από τη Θεσσαλονίκη την 28η Οκτωβρίου μιλά για την ευθύνη της αποστολής, την αγάπη του κόσμου και τους ανθρώπους πίσω από κάθε επίδειξη.

Με το βλέμμα στραμμένο στον ουρανό, η Θεσσαλονίκη παρακολούθησε χθες την επίδειξη της Ομάδας «ΖΕΥΣ» της Πολεμικής Αεροπορίας, σε μια από τις πιο ξεχωριστές στιγμές του εορτασμού της 28ης Οκτωβρίου. Στο κόκπιτ του F-16 Viper βρισκόταν ο Επισμηναγός (Ι) Χρήστος–Πάρις Χαρίτος, ο οποίος μιλά στο Newsbomb για τη συγκίνηση που εισπράττει από τον κόσμο, αλλά και για τη μεγάλη ευθύνη να εκπροσωπεί την Πολεμική Αεροπορία σε μια ημέρα εθνικής μνήμης.

«Μία λέξη αλλάζει την Ιστορία. Για τους Έλληνες αυτή η λέξη είναι το ΟΧΙ. Σήμερα τιμούμε εκείνους που στάθηκαν όρθιοι. Θυμόμαστε ότι η ελευθερία δεν χαρίζεται. Χρόνια Πολλά, Ελλάδα» είπε από τον ασύρματο ο πιλότος του F-16 της ομάδας «ΖΕΥΣ», επισμηναγός Χρήστος Πάρης Χαρίτος για την επέτειο της 28ης Οκτωβρίου στο τέλος της στρατιωτικής παρέλασης στη Θεσσαλονίκη.

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