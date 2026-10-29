AHEPA RUN 2026: Τρέχουμε στη Σαλαμίνα, προσφέρουμε από καρδιάς

Μια μεγάλη αθλητική διοργάνωση της AHEPA HELLAS, με επίκεντρο την ιστορική μνήμη, τον αθλητισμό και την κοινωνική αλληλεγγύη.

Δώδεκα (12) Τμήματα της AHEPA HELLAS, υπό την αιγίδα της AHEPA HELLAS – Περιφέρεια 25 και σε συνδιοργάνωση με τον Δήμο Σαλαμίνας, διοργανώνουν την Κυριακή 29 Νοεμβρίου 2026 το AHEPA RUN – ΣΑΛΑΜΙΝΑ 2026, μια σημαντική αθλητική πρωτοβουλία που συνδυάζει τον αθλητισμό, την ιστορία, τον πολιτισμό και την κοινωνική προσφορά, αναδεικνύοντας τη δύναμη της συλλογικής προσπάθειας και της αλληλεγγύης.

Με κεντρικό μήνυμα «Τρέχουμε στη Σαλαμίνα, προσφέρουμε από καρδιάς», η διοργάνωση προσκαλεί δρομείς κάθε ηλικίας και επιπέδου να συμμετάσχουν σε μια γιορτή αθλητισμού και αλληλεγγύης, σε έναν τόπο με ιδιαίτερη ιστορική και συμβολική σημασία.

Το AHEPA RUN αποτελεί μια νέα σειρά αγώνων δρόμου που φιλοδοξεί να αναδείξει την Ελλάδα ως σταυροδρόμι πολιτισμού, αθλητισμού και φυσικής ομορφιάς. Μέσα από διοργανώσεις σε τόπους με ξεχωριστή ιστορική ταυτότητα και πλούσια πολιτιστική κληρονομιά, επιδιώκει να μετατρέψει την αθλητική συμμετοχή σε εμπειρία γνωριμίας με την ελληνική ιστορία και τον πολιτισμό, προωθώντας παράλληλα την υγεία, την ευεξία, τον βιώσιμο τουρισμό και την κοινωνική συνοχή. Η Σαλαμίνα στο επίκεντρο μιας διοργάνωσης με κοινωνικό αποτύπωμα Η επιλογή της Σαλαμίνας δεν είναι τυχαία. Το νησί, άρρηκτα συνδεδεμένο με μία από τις σημαντικότερες στιγμές της ελληνικής και παγκόσμιας ιστορίας, τη Ναυμαχία της Σαλαμίνας, αποτελεί διαχρονικό σύμβολο ελευθερίας, ενότητας, αλληλεγγύης και συλλογικής προσπάθειας.

Αντλώντας έμπνευση από την ιστορική αυτή παρακαταθήκη και τις θεμελιώδεις αξίες της AHEPA, η διοργάνωση επιδιώκει να αναδείξει τη δύναμη του αθλητισμού ως μέσου κοινωνικής συμμετοχής, ευαισθητοποίησης και προσφοράς.

Πέρα από τον αγωνιστικό της χαρακτήρα, η πρωτοβουλία έχει σαφή κοινωνικό προσανατολισμό, καθώς φιλοδοξεί να συμβάλει στην ενίσχυση των κοινωνικών δομών του Δήμου Σαλαμίνας, στην υποστήριξη του Κοινωνικού Παντοπωλείου και στην προστασία και φροντίδα των αδέσποτων ζώων του νησιού.

Η AHEPA HELLAS, πιστή στις διαχρονικές αρχές του Ελληνισμού, της Παιδείας, της Φιλανθρωπίας και της Κοινωνικής Ευθύνης, αναδεικνύει μέσα από το AHEPA RUN την πεποίθηση ότι η πραγματική αξία της συμμετοχής και της νίκης βρίσκεται στη δυνατότητα να προσφέρουμε στον συνάνθρωπο και στην κοινωνία.

Τρεις αγώνες δρόμου για μικρούς και μεγάλους Το αγωνιστικό πρόγραμμα περιλαμβάνει τρεις διαδρομές, σχεδιασμένες ώστε να δώσουν τη δυνατότητα συμμετοχής σε παιδιά, ερασιτέχνες και έμπειρους δρομείς.

Παιδικός Αγώνας Δρόμου – 1.000 μ.

Συμμετοχή παιδιών Δημοτικού, με έτη γέννησης 2015–2020.

Ώρα εκκίνησης: 10:30 π.μ.

Αγώνας Δρόμου – 5.000 μ.

Παιδιά Γυμνασίου-Λυκείου (με γονική συναίνεση)

Γενική κατηγορία ανδρών και γυναικών.

Κατηγορία βετεράνων (50+) ανδρών και γυναικών.

Ώρα εκκίνησης: 10:45 π.μ.

Αγώνας Δρόμου – 10.000 μ.

Παιδιά Γυμνασίου-Λυκείου (με γονική συναίνεση)

Γενική κατηγορία ανδρών και γυναικών.

Κατηγορία βετεράνων (50+) ανδρών και γυναικών.

Προγραμματισμένη ώρα εκκίνησης: 10:45 π.μ.,

Η εκκίνηση και ο τερματισμός όλων των διαδρομών θα πραγματοποιηθούν στον χώρο του Δημαρχείου Σαλαμίνας, στη συμβολή της Λεωφόρου Κ. Καραμανλή και της οδού Αμμοχώστου 1.

Η συμμετοχή είναι δωρεάν.

Για την ασφάλεια και την εξυπηρέτηση των εγγεγραμμένων δρομέων προβλέπονται ασθενοφόρο και υπηρεσίες Πρώτων Βοηθειών, χώρος φύλαξης προσωπικών αντικειμένων, σημεία ενυδάτωσης και ανεφοδιασμού, καθώς και η υποστήριξη εθελοντών καθ' όλη τη διάρκεια της διοργάνωσης.

Πληροφορίες και εγγραφές

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ενημερωθούν αναλυτικά για τις διαδρομές, τις προϋποθέσεις συμμετοχής και το αγωνιστικό πρόγραμμα, καθώς και να πραγματοποιήσουν την εγγραφή τους, μέσω των επίσημων ιστοσελίδων: www.aheparun.gr, www.ahepahellas.org/ahepa-run-2026-salamina

Η AHEPA HELLAS και ο Δήμος Σαλαμίνας προσκαλούν τους πολίτες, τις οικογένειες, τους αθλητές και τους φίλους του αθλητισμού να συμμετάσχουν σε αυτή τη μεγάλη γιορτή, στέλνοντας από τη Σαλαμίνα ένα ισχυρό μήνυμα ενότητας, συμμετοχής και κοινωνικής αλληλεγγύης.

Γιατί κάθε βήμα μετράει. Και κάθε πράξη προσφοράς μάς φέρνει πιο κοντά.

Δώδεκα Τμήματα της AHEPA ενώνουν τις δυνάμεις τους

Το AHEPA RUN – ΣΑΛΑΜΙΝΑ 2026 αποτελεί μια σημαντική πρωτοβουλία συλλογικής συνεργασίας, στην οποία συμμετέχουν 12 Τμήματα της AHEPA HELLAS, αναδεικνύοντας στην πράξη την αξία της ενότητας, του εθελοντισμού και της κοινής δράσης.

Η διοργάνωση πραγματοποιείται υπό την αιγίδα της AHEPA HELLAS – Περιφέρεια 25, με τη συμμετοχή των Τμημάτων: HJ-01 ΑΘΗΝΑ, HJ-02 ΓΛΥΦΑΔΑ, HJ-04 ΣΟΛΩΝ, Χαλάνδρι, HJ-09 ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ, Πειραιάς, HJ-10 ΠΕΡΙΚΛΗΣ, Χολαργός, HJ-17 ΗΦΑΙΣΤΟΣ, Βάρη-Βούλα-Βουλιαγμένη, HJ38 ΦΑΛΗΡΕΥΣ, Παλαιό Φάληρο, HJ-42 ΘΕΡΜΟΠΥΛΕΣ, Λαμία, HJ-49 GOLF CLUB HELLINIKON, Ελληνικό, HJ-55 ΘΟΥΚΥΔΙΔΗΣ, Άλιμος, HJ-56 AHEPA MARATHON MILTIADES και HJ-57 ΑΙΓΕΑΣ, Καλλιθέα.

Συνδιοργανωτής είναι ο Δήμος Σαλαμίνας, ενώ τον συντονισμό της συνεργασίας των Τμημάτων έχει αναλάβει το HJ-04 ΣΟΛΩΝ, Χαλάνδρι.

Η συνεργασία αυτή αποτυπώνει τη δυναμική της AHEPA HELLAS να κινητοποιεί τα μέλη και τα Τμήματά της, αναπτύσσοντας πρωτοβουλίες που υπερβαίνουν τα τοπικά όρια και δημιουργούν ευρύτερο κοινωνικό αποτύπωμα.

Συνδιοργάνωση με τον Δήμο Σαλαμίνας

Χορηγοί και υποστηρικτές

Η πραγματοποίηση του AHEPA RUN – ΣΑΛΑΜΙΝΑ 2026 υποστηρίζεται από επιχειρήσεις και φορείς που συμβάλλουν ενεργά στην προώθηση του αθλητισμού και της κοινωνικής προσφοράς.

Μεγάλος Χορηγός: IGMAR GROUP

Χορηγοί: CHRYSOFAKIS, Cargo360°

Χορηγοί Επικοινωνίας: Gazzetta, AQUA FEED 24

Υποστηρικτές: Τα 12 συμμετέχοντα Τμήματα της AHEPA HELLAS.