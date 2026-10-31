Το φωτογραφικό «πείραμα» Καναδού καλλιτέχνη: Ενώνει τα πρόσωπα συγγενών του σε ένα πορτρέτο

Ο Καναδός φωτογράφος Ulric Collette ξεκίνησε το 2008 το ιδιαίτερο πρότζεκτ «Genetic Portraits», συνδυάζοντας τα πρόσωπα συγγενών σε εντυπωσιακά φωτογραφικά πορτρέτα

Πόσο μοιάζει ένα παιδί με τον γονιό του; Ποια χαρακτηριστικά κληρονομεί από τη μητέρα ή τον πατέρα του και πόσο εύκολα μπορεί κανείς να εντοπίσει τις ομοιότητες ανάμεσα σε δύο γενιές; Ένας φωτογράφος από τον Καναδά αποφάσισε να εξερευνήσει αυτά τα ερωτήματα με έναν ιδιαίτερο τρόπο, δημιουργώντας εικόνες που δύσκολα περνούν απαρατήρητες.

Ο Καναδός Ulric Collette ξεκίνησε το 2008 τη φωτογραφική σειρά «Genetic Portraits», στην οποία συνδυάζει τα πρόσωπα δύο συγγενών, δημιουργώντας ένα ενιαίο πορτρέτο. Το αποτέλεσμα είναι μια εικόνα που αποτελείται από δύο διαφορετικά πρόσωπα, χωρισμένα στη μέση, αποκαλύπτοντας τόσο τις ομοιότητες όσο και τις διαφορές τους.

Η ιδέα που ξεκίνησε από τον γιο του



Η έμπνευση για το πρότζεκτ προέκυψε μέσα από ένα πρότζεκτ που έκανε με τον γιο του. Ο Collette ασχολούνταν για έναν χρόνο με αυτοπορτρέτα και θέλησε να συνδυάσει το δικό του πρόσωπο με εκείνο του παιδιού του, εξετάζοντας αν το αποτέλεσμα θα μπορούσε να αποτυπώσει την εικόνα που είχε ο ίδιος ως παιδί. Η διαδικασία τον γοήτευσε και αποφάσισε να επεκτείνει την ιδέα, φωτογραφίζοντας και άλλα μέλη της οικογένειάς του.

Η τεχνική του είναι απλή ως προς τη σύλληψη, αλλά εντυπωσιακή ως προς το αποτέλεσμα: φωτογραφίζει δύο συγγενείς με τον ίδιο φωτισμό και από την ίδια γωνία και στη συνέχεια ενώνει τα δύο μισά των προσώπων τους, δημιουργώντας ένα νέο πορτρέτο. Οι φωτογραφίες αποκαλύπτουν ομοιότητες που μερικές φορές δεν είναι εύκολο να παρατηρήσει κανείς στην καθημερινότητα. Το σχήμα των ματιών, το χαμόγελο, οι ρυτίδες γύρω από αυτά και οι εκφράσεις μπορούν να δημιουργήσουν μια απρόσμενη αίσθηση ομοιογένειας.

Τα δύο πορτρέτα που έχουν ξεχωριστή θέση για τον φωτογράφο

Ανάμεσα στις φωτογραφίες της σειράς, δύο έχουν ιδιαίτερη συναισθηματική αξία για τον ίδιο. Η πρώτη απεικονίζει την κόρη του, Ισμαέλ, μαζί με τη γιαγιά της, Ζινέτ. Η φωτογράφιση έγινε όταν η κόρη του ήταν 13 ετών και, όπως έχει εξηγήσει ο ίδιος, οι ομοιότητες ανάμεσα στις δύο γυναίκες ήταν εντυπωσιακές.

Η δεύτερη φωτογραφία τον δείχνει ενωμένο με τον πατέρα του, σε ένα πορτρέτο που δημιουργήθηκε έναν χρόνο πριν από τον θάνατό του. Ο Collette έχει χαρακτηρίσει τη συγκεκριμένη εικόνα πολύτιμη, καθώς αποτελεί έναν ξεχωριστό τρόπο να διατηρεί ζωντανή τη σύνδεσή του με τον πατέρα του.

«Δεν είναι αντίγραφο, αλλά ένας συνδυασμός»



Ο φωτογράφος έχει διευκρινίσει ότι τα αποτελέσματα δεν αποτελούν πιστή αναπαραγωγή του ενός προσώπου από το άλλο. Είναι ένας συνδυασμός χαρακτηριστικών, στον οποίο ο ίδιος επιλέγει ποια πλευρά κάθε προσώπου θα χρησιμοποιήσει και πώς θα ευθυγραμμίσει τις δύο εικόνες. Όπως έχει εξηγήσει, η ομοιότητα συχνά κρύβεται σε μικρές λεπτομέρειες, όπως ο τρόπος που χαμογελά κάποιος ή οι γραμμές γύρω από τα μάτια. Ακόμη και όταν δύο συγγενείς δεν μοιάζουν ιδιαίτερα με την πρώτη ματιά, η σύνθεση των φωτογραφιών μπορεί να αναδείξει κοινά χαρακτηριστικά.

«Όλοι αναρωτιούνται τι έχουν κληρονομήσει από τους γονείς τους και αυτές οι εικόνες δίνουν μια μερική, αλλά πολύ συγκεκριμένη απάντηση», έχει αναφέρει ο Collette. Για τον ίδιο, ωστόσο, το σημαντικότερο στοιχείο δεν βρίσκεται μόνο στις φωτογραφίες. Όπως έχει επισημάνει, οι συμμετέχοντες φωτογραφίζονται όλοι μαζί και αυτό που ξεχωρίζει περισσότερο από την εμπειρία είναι ο δεσμός που τους ενώνει. Η σειρά Genetic Portraits συνεχίζει να προκαλεί ενδιαφέρον, καθώς μετατρέπει μια απλή οικογενειακή ομοιότητα σε ένα ξεχωριστό φωτογραφικό πείραμα.

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