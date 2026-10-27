Η αιφνιδιαστική αποχώρηση Μπεκίρη, η άβολη συνάντηση στην εξέδρα και οι καλές επιδόσεις της Κουφονικολάκου

Ο Μαξιμιλιανός σχολιάζει την αποχώρηση Μπεκίρη, την συνάντηση στην εξέδρα της αυριανής (28/10) παρέλασης αλλά και τις καλές επιδόσεις της Κουφονικολάκου.

Κάποια στιγμή χθες (27/10), πριν το μεσημέρι, ο Μιχάλης Μπεκίρης βρέθηκε στο γραφείο του πρωθυπουργού. Με τον Κυριάκο Μητσοτάκη γνωρίζονται για πάνω από 25 χρόνια και υπηρέτησαν μαζί νεαροί βουλευτές από την περίοδο της κυβέρνησης Καραμανλή. Η σχέση τους είναι βαθιά και προσωπική, γι’ αυτό και ο Μπεκίρης ήταν ο πρώτος διευθυντής του γραφείου Μητσοτάκη όταν εξελέγη στην ηγεσία της Ν.Δ. το 2016.

Πάντως η χθεσινή του απόφαση να αποχωρήσει από τα καθήκοντά του ήταν αιφνιδιαστική για πολλούς. Για παράδειγμα, για πολλούς συνεργάτες του Μαξίμου ακόμα και στο επικοινωνιακό επιτελείο, υπήρξε απολύτως αιφνιδιασμός όταν το διάβασαν στο ΑΠΕ-ΜΠΕ.

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