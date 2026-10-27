Το μεγαλύτερο pop-up βιβλίο στον κόσμο βρίσκεται στο Λος Άντζελες: Χρειάζονται 10 άνθρωποι για να γυρίσουν τις σελίδες του (vid)

Με διαστάσεις 6,1 μέτρα όταν ανοίγει και τρισδιάστατες κατασκευές που φτάνουν τα 3,35 μέτρα σε ύψος, το μεγαλύτερο pop-up βιβλίο στον κόσμο κατέκτησε θέση στο Guinness

Ένα βιβλίο διαφορετικό από κάθε άλλο φιλοξενεί η Κεντρική Βιβλιοθήκη Ρίορνταν στο Λος Άντζελες, καθώς οι επισκέπτες μπορούν να δουν από κοντά το μεγαλύτερο pop-up βιβλίο στον κόσμο, το οποίο έχει πιστοποιηθεί από τα Guinness World Records.

Το έργο με τίτλο Luceros y Penumbras, που μεταφράζεται ως «Φως των άστρων και σκιές», δημιουργήθηκε με αφορμή τη συμπλήρωση 100 χρόνων από την ίδρυση της Δημόσιας Βιβλιοθήκης του Λος Άντζελες. Όταν ανοίγει, το βιβλίο έχει διαστάσεις περίπου 4,70 επί 6,10 μέτρα, ενώ οι τρισδιάστατες κατασκευές που αναδύονται από τις σελίδες του φτάνουν σε ύψος τα 3,35 μέτρα.

Ένα βιβλίο που χρειάζεται 10 ανθρώπους για να γυρίσουν τις σελίδες του

Η κατασκευή του ήταν αποτέλεσμα συνεργασίας διαφορετικών δημιουργών. Ο καλλιτέχνης Ντάνιελ Γκονζάλες δημιούργησε το εικαστικό έργο, ενώ ο μηχανικός χάρτινων κατασκευών και εικονογράφος Μάθιου Ράινχαρτ σχεδίασε τους μηχανισμούς που επιτρέπουν στις τρισδιάστατες μορφές να αναδύονται από τις σελίδες. Στην κατασκευή συμμετείχε και η Αν Μάρσαλ, ενώ την πλήρη υλοποίηση ανέλαβε η εταιρεία Goodnight & Co.

Το μέγεθος του βιβλίου δημιουργεί και μια ασυνήθιστη πρακτική δυσκολία: χρειάζεται ομάδα 10 ανθρώπων για να γυρίσει τις σελίδες του. Μάλιστα, ορισμένοι χρησιμοποιούν μεγάλα κοντάρια για να μετακινήσουν τα τεράστια φύλλα χαρτιού.

Το ρεκόρ Guinness και η επέτειος της βιβλιοθήκης

Το Luceros y Penumbras παρουσιάστηκε στις 2 Ιουλίου 2026, στο πλαίσιο των εκδηλώσεων για τα 100 χρόνια της Κεντρικής Βιβλιοθήκης Ρίορνταν. Η δημιουργία του αποτελεί συνεργασία της Δημόσιας Βιβλιοθήκης του Λος Άντζελες και του ιδρύματος Library Foundation of Los Angeles, με στόχο να συνδυάσει την τέχνη, τη δημιουργικότητα και την αγάπη για το βιβλίο.

Με την επίσημη πιστοποίηση από τα Guinness World Records, το έργο κατέκτησε τον τίτλο του μεγαλύτερου pop-up βιβλίου στον κόσμο, μετατρέποντας μια επέτειο της βιβλιοθήκης σε ένα ξεχωριστό ρεκόρ.

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