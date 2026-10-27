Viral 3χρονος «αστέρας» ποδοσφαίρου - Ο πιτσιρικάς που «έφυγε» συνοδεία αστυνομικών

Επιμέλεια:  Newsroom
Viral 3χρονος «αστέρας» ποδοσφαίρου - Ο πιτσιρικάς που «έφυγε» συνοδεία αστυνομικών
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Αστυνομικοί κλήθηκαν στο γήπεδο για να απομακρύνουν την οικογένεια του μικρού

Άνω κάνω έγινε ένας αγώνας νέων ποδοσφαίρου στη Φλόριντα και η αιτία ήταν ένας τρίχρονος.

O μικρός παίκτης, Νεβάδα σε ένα viral βίντεο εμφανίζεται να σκοράρει επανειλημμένα, ενώ οι γονείς του αγοριού ακούγονται να μιλούν με τους αστυνομικούς, οι οποίοι κλήθηκαν στον αγώνα του Σαββάτου.

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