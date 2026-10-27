Πέτρος Φιλιππίδης: Ποινή φυλάκισης 12 μηνών με αναστολή στην καταγγέλλουσα για βιασμό

Σε φυλάκιση 12 μηνών με τριετή αναστολή καταδικάστηκε η γυναίκα που είχε καταγγείλει τον Πέτρο Φιλιππίδη για βιασμό κατ’ εξακολούθηση, υπόθεση για την οποία ο ηθοποιός είχε αθωωθεί λόγω αμφιβολιών.

Ποινή φυλάκισης 12 μηνών με τριετή αναστολή επέβαλε το δικαστήριο στη γυναίκα που είχε καταγγείλει τον Πέτρο Φιλιππίδη για βιασμό κατ’ εξακολούθηση. Η υπόθεση αφορά τη μήνυση που είχε υποβάλει ο ηθοποιός σε βάρος της, με αντικείμενο την καταγγελία της εναντίον του. Το δικαστήριο έκρινε ένοχη τη γυναίκα για ψευδή καταμήνυση και ψευδή κατάθεση, αναγνωρίζοντάς της το ελαφρυντικό του πρότερου σύννομου βίου.

Κατά την προηγούμενη συνεδρίαση, ο εισαγγελέας είχε προτείνει την απαλλαγή της κατηγορουμένης, εκτιμώντας ότι δεν υπήρχαν επαρκή στοιχεία που να στοιχειοθετούν την ενοχή της. Το δικαστήριο, ωστόσο, δεν υιοθέτησε την εισαγγελική πρόταση και την έκρινε ένοχη, επιβάλλοντάς της ποινή φυλάκισης ενός έτους με τριετή αναστολή.

Η αντίδραση στο ακροατήριο

Η ανακοίνωση της απόφασης προκάλεσε την αντίδραση γυναίκας που βρισκόταν στο ακροατήριο, η οποία φώναξε «Ντροπή!». Ο πρόεδρος της έδρας υπερασπίστηκε την κρίση του, τονίζοντας ότι αποφάσισε σύμφωνα με τη συνείδησή του. «Εγώ θέλω όταν γυρίσω σπίτι μου να είμαι ήσυχος. Αν κάνω λάθος, είμαι άνθρωπος και μπορεί να συμβεί. Να είστε σίγουρη ότι έπραξα κατά συνείδηση», ανέφερε. «Θα μπορούσα να έρθω και να πω “άσε μωρέ να μη γίνουμε θέμα”. Εγώ δεν σπούδασα για να κάνω αυτό όμως. Κρίνω κατά συνείδηση. Ούτε μάντης είμαι ούτε και Θεός», πρόσθεσε.

Για τη συγκεκριμένη καταγγελία περί βιασμού κατ’ εξακολούθηση, ο Πέτρος Φιλιππίδης είχε αθωωθεί λόγω αμφιβολιών. Ωστόσο, σε διαφορετική υπόθεση, το Μικτό Ορκωτό Εφετείο Αθηνών τον έκρινε ένοχο για δύο απόπειρες βιασμού και του επέβαλε τον Ιούλιο του 2025 ποινή φυλάκισης τριών ετών με αναστολή. Οι δύο δικαστικές υποθέσεις αφορούν διαφορετικές πράξεις και πρέπει να διακρίνονται μεταξύ τους.

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