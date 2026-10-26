ΗΠΑ: Αεροπλάνο αναγκάστηκε να γυρίσει πίσω επειδή η αεροσυνοδός είδε τρομακτικό μήνυμα στο τηλέφωνο επιβάτη

Πτήση της United Airlines υποχρεώθηκε σε αναγκαστική επιστροφή στο Λας Βέγκας, όταν μέλος του πληρώματος εντόπισε γραπτό μήνυμα επιβάτη που έκανε λόγο για αεροπειρατεία.

Ένα ιδιαίτερα σοβαρό περιστατικό ασφαλείας σημειώθηκε στον εναέριο χώρο των Ηνωμένων Πολιτειών, προκαλώντας την άμεση κινητοποίηση του αεροπορικού προσωπικού και των αρχών.

Αεροσκάφος της United Airlines, το οποίο εκτελούσε τη διαδρομή από το Λας Βέγκας προς το Νιούαρκ, αναγκάστηκε να πραγματοποιήσει αναστροφή και να επιστρέψει στο αεροδρόμιο αναχώρησης.

Τον είδε να γράφει πως θα κάνει αεροπειρατεία

Αφορμή στάθηκε η παρατήρηση μιας αεροσυνοδού, η οποία κοιτάζοντας την οθόνη του κινητού τηλεφώνου ενός επιβάτη, είδε ένα μήνυμα στο οποίο αναφερόταν ότι επίκειται κατάληψη του αεροσκάφους με τη βία.

Χωρίς να έρθει σε αντιπαράθεση με τον ύποπτο επιβάτη, η αεροσυνοδός ενημέρωσε αμέσως τον κυβερνήτη. Ο πιλότος έθεσε το αεροσκάφος σε κατάσταση εκτάκτου ανάγκης και ξεκίνησε τις διαδικασίες επιστροφής.

«Η αεροσυνοδός τον είδε να στέλνει μήνυμα ότι πρόκειται να κάνει αεροπειρατεία. Μπήκαμε σε καθεστώς προστασίας και επιστρέφουμε στο Βέγκας», ακούγεται να αναφέρει ο πιλότος στο ηχητικό ντοκουμέντο των συνομιλιών.

Το αεροπλάνο βρισκόταν ήδη στον αέρα για περίπου μία ώρα όταν προσγειώθηκε εκ νέου στο διεθνές αεροδρόμιο Χάρι Ρέιντ. Μετά την προσγείωση, οι διωκτικές αρχές προχώρησαν στη σύλληψη του 25χρονου άνδρα με την κατηγορία της διατύπωσης απειλών και της διασποράς ψευδών ειδήσεων περί τρομοκρατικών ενεργειών, ενώ ο ίδιος φαινόταν να μην έχει αντιληφθεί ότι η πτήση είχε αλλάξει πορεία.

Φυλάκιση και βαρύ πρόστιμο η ποινή που θα του επιβληθεί

Η Ομοσπονδιακή Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας των Ηνωμένων Πολιτειών διεξάγει επίσημη έρευνα για το συμβάν. Ακόμα κι αν αποδειχθεί ότι επρόκειτο για κακόγουστη φάρσα, η νομοθεσία στη χώρα είναι αυστηρότατη όσον αφορά τις ψευδείς αναφορές για απειλές σε αεροσκάφη.

Σύμφωνα με το Αμερικανικό Υπουργείο Δικαιοσύνης, τέτοιου είδους δηλώσεις που θέτουν σε κίνδυνο την ασφάλεια των αερομεταφορών επισύρουν ποινές φυλάκισης έως και πέντε ετών, καθώς και χρηματικά πρόστιμα που φτάνουν τις 5.000 δολάρια.

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