Δαγκώματα φιδιών: Η θανατηφόρα απειλή που περνά κάτω από τα ραντάρ των υγειονομικών αρχών

Νέα μελέτη εκτιμά ότι έως 7 εκατομμύρια άνθρωποι δέχονται δαγκώματα δηλητηριωδών φιδιών ετησίως, ενώ εκατομμύρια περιστατικά δεν καταγράφονται από τις υγειονομικές αρχές.

Εκατομμύρια δαγκώματα δηλητηριωδών φιδιών ενδέχεται να μην καταγράφονται ποτέ επισήμως, με αποτέλεσμα η πραγματική έκταση του προβλήματος να παραμένει πολύ μεγαλύτερη από αυτή που αποτυπώνουν οι διαθέσιμες στατιστικές. Νέα μελέτη επιχειρεί να καλύψει αυτό το κενό, αναδεικνύοντας τις σοβαρές επιπτώσεις που έχει η έλλειψη έγκαιρης ιατρικής φροντίδας, ιδιαίτερα στις αγροτικές περιοχές.

Οι ερευνητές ανέλυσαν στοιχεία από 79 χώρες και τα συνδύασαν με δεδομένα για τις κλιματικές συνθήκες, την παρουσία δηλητηριωδών ειδών και τις κοινωνικοοικονομικές παραμέτρους. Με αυτόν τον τρόπο, επιχείρησαν να εκτιμήσουν τον αριθμό των περιστατικών ακόμη και σε περιοχές όπου οι επίσημες καταγραφές είναι ελλιπείς ή αναξιόπιστες.

Έως 7 εκατομμύρια δαγκώματα και εκατοντάδες χιλιάδες θάνατοι

Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις του μοντέλου, τουλάχιστον 2,1 εκατομμύρια άνθρωποι υφίστανται δηλητηριώδη δαγκώματα κάθε χρόνο, με τον πραγματικό αριθμό να ενδέχεται να φτάνει τα 7 εκατομμύρια, ενώ οι ετήσιοι θάνατοι υπολογίζονται μεταξύ 274.000 και 513.000, γεγονός που υπογραμμίζει τη σοβαρότητα της απειλής, με την υποσαχάρια Αφρική εκτιμάται ότι συγκεντρώνει το 45% των περιστατικών και των θανάτων παγκοσμίως.

Σε πολλές αγροτικές κοινότητες, η πρόσβαση σε νοσοκομείο είναι ιδιαίτερα δύσκολη, καθώς οι ασθενείς μπορεί να χρειαστεί να διανύσουν μεγάλες αποστάσεις χωρίς διαθέσιμο μεταφορικό μέσο, ενώ παράλληλα, η έλλειψη αποτελεσματικών αντίδοτων και εξειδικευμένου προσωπικού μπορεί να καθυστερήσει κρίσιμα τη θεραπεία. Οι συνέπειες, ωστόσο, δεν περιορίζονται στους θανάτους, καθώς περισσότεροι από 800.000 άνθρωποι που επιβιώνουν από τέτοια περιστατικά εκτιμάται ότι αντιμετωπίζουν κάθε χρόνο μόνιμες αναπηρίες, με σημαντικές επιπτώσεις στην καθημερινότητα και την ποιότητα ζωής τους.

Η χαρτογράφηση των κινδύνων μπορεί να σώσει ζωές

Οι ερευνητές υποστηρίζουν ότι η καλύτερη καταγραφή και χαρτογράφηση των περιοχών υψηλού κινδύνου μπορεί να συμβάλει ουσιαστικά στην αντιμετώπιση του προβλήματος. Η ακριβέστερη εικόνα των περιστατικών θα μπορούσε να βοηθήσει τις κυβερνήσεις να κατανείμουν αποτελεσματικότερα τα διαθέσιμα αντίδοτα, να ενισχύσουν το εκπαιδευμένο υγειονομικό προσωπικό και να βελτιώσουν την πρόσβαση σε υπηρεσίες περίθαλψης.

Η πρόκληση είναι ιδιαίτερα μεγάλη στις περιοχές όπου οι ασθενείς καθυστερούν να αναζητήσουν βοήθεια ή δεν έχουν πρόσβαση σε κατάλληλη θεραπεία. Η βελτίωση των δεδομένων δεν αποτελεί από μόνη της λύση, μπορεί όμως να αποτελέσει σημαντικό βήμα για την καλύτερη στόχευση των παρεμβάσεων και τη μείωση των θανάτων και των μόνιμων αναπηριών.

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