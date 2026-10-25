Η κυβέρνηση της Φινλανδίας χορήγησε την άδεια λειτουργίας στο Onkalo, την πρώτη υπόγεια εγκατάσταση στον πλανήτη για τη μόνιμη αποθήκευση πυρηνικών αποβλήτων.

Ένα καθοριστικό βήμα για τη διαχείριση των πυρηνικών καταλοίπων πραγματοποίησε η Φινλανδία, καθώς οι αρχές της χώρας ενέκριναν την άδεια λειτουργίας του Onkalo, του πρώτου υπόγειου ταμιευτήρα στον κόσμο που σχεδιάστηκε για τη μόνιμη ταφή χρησιμοποιημένου πυρηνικού καυσίμου.

Η εξέλιξη αυτή έρχεται 22 χρόνια μετά την έναρξη των εργασιών κατασκευής, φέρνοντας τη σκανδιναβική χώρα σε τροχιά εγκαινίασης μιας υποδομής που προορίζεται να διατηρήσει απομονωμένα τα επικίνδυνα υλικά για δεκάδες χιλιάδες χρόνια.

Διεθνής πρωτοπορία: Θα χωράει έως και 6.500 τόνους ουρανίου

Η εγκατάσταση Posiva ανακοίνωσε την απόφαση την Πέμπτη (22/10), χαρακτηρίζοντας την ημέρα «ιστορική». Το Onkalo βρίσκεται στην περιοχή Εουραγιόκι στη νοτιοδυτική Φινλανδία και είναι σκαμμένο μέσα σε έναν βραχώδη σχηματισμό ηλικίας 1,9 δισεκατομμυρίων ετών.

Η χωρητικότητα της υπόγειας αποθήκης αγγίζει τις 6.500 τόνους ουρανίου, προερχόμενους από τους πέντε πυρηνικούς αντιδραστήρες της χώρας.

Τα πυρηνικά κατάλοιπα θα τοποθετούνται σε ειδικά ανθεκτικά δοχεία, τα οποία θα μεταφέρονται σε φρεάτια εντός υπόγειων σηράγγων. Στη συνέχεια, τα κενά θα γεμίζουν με πηλό και θα σφραγίζονται με τάπες από ενισχυμένο σκυρόδεμα.

Αν και η άδεια έχει εκδοθεί, η υποδομή πρέπει να ολοκληρώσει μια σειρά από εξειδικευμένες δοκιμές και επιθεωρήσεις, οι οποίες θα επικυρωθούν από τη Φινλανδική Αρχή Ακτινοβολίας και Πυρηνικής Ασφάλειας.

Το κόστος του εγχειρήματος εκτιμάται στο ένα δισεκατομμύριο ευρώ. Αν και άλλες χώρες, όπως η Σουηδία και η Γαλλία, αναπτύσσουν αντίστοιχες υποδομές, η Φινλανδία γίνεται η πρώτη που ετοιμάζεται να θέσει σε πλήρη λειτουργία έναν τέτοιο σταθμό, δίνοντας μια μακροχρόνια απάντηση στο ζήτημα της διαχείρισης των επικίνδυνων αποβλήτων.

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