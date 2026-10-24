Ναρκισσιστική οικογένεια: 5 εμπειρίες όσων θεωρούνται το "μαύρο πρόβατο"

Το να είσαι το μαύρο πρόβατο μιας οικογένειας είναι εξαντλητικό - σε απομονώνει και δημιουργεί αρνητικές σκέψεις. Όσα βρίσκονται σε αυτή τη θέση έχουν 5 κοινές εμπειρίες.

Η οικογένεια είναι το πρώτο μέρος όπου αναζητούμε αποδοχή, ασφάλεια και αγάπη. Τι συμβαίνει, όμως, όταν αισθανόμαστε ότι για να τα κερδίσουμε πρέπει διαρκώς να απολογούμαστε για τον χαρακτήρα μας, τις επιλογές μας ή ακόμη και για όσα νιώθουμε; Σε ορισμένες οικογένειες, ένα μέλος καταλήγει να χρεώνεται τις εντάσεις, να αντιμετωπίζεται ως η πηγή των προβλημάτων και να αισθάνεται πως, ό,τι κι αν κάνει, δεν είναι ποτέ αρκετό.

Ο ρόλος του «μαύρου προβάτου» μπορεί να γίνει ιδιαίτερα επώδυνος, όταν συνδυάζεται με ναρκισσιστικά χαρακτηριστικά και μια οικογενειακή δυναμική που δεν αφήνει χώρο για διαφορετικές απόψεις. Η διαρκής κριτική και η απόρριψη μπορούν να επηρεάσουν την αυτοπεποίθηση και τις σχέσεις ενός ανθρώπου πολύ πέρα από το οικογενειακό περιβάλλον. Πέντε εμπειρίες που συχνά αναγνωρίζουν όσοι βρίσκονται σε αυτή τη θέση φωτίζουν αυτή τη δύσκολη πραγματικότητα.

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