Οι άνθρωποι που συζητούν συνεχώς αυτά τα θέματα, έχουν χαμηλό ΕQ

Το EQ καθορίζει αν θα δημιουργηθεί πραγματική σύνδεση ή απλώς μια σειρά λέξεων που χάνονται στον αέρα, όταν αφορά καθημερινές συζητήσεις.

Η συναισθηματική νοημοσύνη (Emotional Intelligence – EQ) δεν αποτελεί απλώς μια δεξιότητα που διευκολύνει τις διαπροσωπικές σχέσεις· συνιστά τον αόρατο συνδετικό ιστό που καθιστά δυνατή την ουσιαστική ανθρώπινη επικοινωνία. Είναι η ικανότητα να αναγνωρίζουμε και να κατανοούμε τα συναισθήματα, τόσο τα δικά μας όσο και των άλλων, και να ανταποκρινόμαστε σε αυτά με ενσυναίσθηση, ευαισθησία και συναισθηματική ωριμότητα.

Στις καθημερινές μας συζητήσεις, το EQ καθορίζει αν θα δημιουργηθεί πραγματική σύνδεση ή απλώς μια σειρά λέξεων που χάνονται στον αέρα. Δεν έχει να κάνει με το πόσο μιλάς, αλλά με το πόσο ακούς. Όχι με το να εντυπωσιάζεις, αλλά με το να καταλαβαίνεις.

Όταν, όμως, κάποιος επανειλημμένα φέρνει στη συζήτηση συγκεκριμένα θέματα - όπως την κοινωνική του θέση, τις επιτυχίες του ή τα ελαττώματα των άλλων, δείχνει πως ίσως του λείπει εκείνο το λεπτό, αλλά ουσιαστικό χάρισμα: Η συναισθηματική νοημοσύνη. Κι αυτό, όσο κι αν δεν φαίνεται άμεσα, καθορίζει ολόκληρη την ποιότητα των σχέσεών του.

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