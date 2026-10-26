Η σκοτεινή πλευρά των viral παιχνιδιών: Έσκασε στα μάτια τετράχρονου Βρετανού ενώ έπαιζε

Τα δημοφιλή squishy παιχνίδια, που προορίζονται για αισθητηριακή απασχόληση, προκαλούν ανησυχία μετά τον τραυματισμό ενός τετράχρονου στη Βρετανία

Τα squishy παιχνίδια έχουν γίνει ιδιαίτερα δημοφιλή στα παιδιά, όμως περιστατικά τραυματισμών και προειδοποιήσεις για προϊόντα που δεν πληρούν τις προδιαγραφές ασφαλείας έχουν προκαλέσει ανησυχία σε γονείς και αρμόδιες αρχές. Στη Βρετανία, ένα τετράχρονο αγόρι χρειάστηκε νοσοκομειακή περίθαλψη όταν ένα τέτοιο παιχνίδι έσκασε στο πρόσωπό του, απελευθερώνοντας το περιεχόμενό του στα μάτια του.

Η υπόθεση ήρθε στο φως μέσα από έρευνα της εκπομπής του BBC «Morning Live», με τη μητέρα του παιδιού να περιγράφει την περιπέτεια που έζησε η οικογένειά της. Παράλληλα, οι βρετανικές αρχές έχουν προειδοποιήσει για απομιμήσεις παιχνιδιών που ενδέχεται να περιέχουν επικίνδυνες χημικές ουσίες ή να μην έχουν ελεγχθεί επαρκώς.

Το παιχνίδι έσκασε και το περιεχόμενο κατέληξε στα μάτια του παιδιού

Η Τζοντάνα Μπέβαν, από το Μπρίτζεντ της Νότιας Ουαλίας, είχε αγοράσει μέσω της πλατφόρμας Shein squishy παιχνίδια για τα παιδιά της. Όπως περιέγραψε στο BBC, ο τετράχρονος γιος της έπαιζε με ένα από αυτά, όταν ξαφνικά το παιχνίδι έσκασε και το περιεχόμενό του εκτοξεύτηκε στο πρόσωπό του. «Το πίεζε κοντά στο στήθος του και ξαφνικά έσκασε και εκτοξεύτηκε στα μάτια του», ανέφερε η μητέρα, περιγράφοντας το υλικό ως μια λευκή, γλοιώδη ουσία με ελαφρώς κοκκώδη υφή.

Αρχικά, οι γονείς έπλυναν τα μάτια του παιδιού στο σπίτι και φάνηκε πως δεν υπήρχε σοβαρό πρόβλημα. Ωστόσο, το επόμενο πρωί τα μάτια του είχαν πρηστεί τόσο πολύ, ώστε δεν μπορούσε να τα ανοίξει. Η οικογένεια αναγκάστηκε να αναζητήσει νοσοκομειακή βοήθεια, όπου έγινε ειδική έκπλυση των ματιών του. Το παιδί ανάρρωσε, σύμφωνα με τη μητέρα του, η οποία ωστόσο δήλωσε ότι παρατήρησε μεγαλύτερη ευαισθησία στο φως μετά το περιστατικό.

Η απάντηση της Shein και η απομάκρυνση του προϊόντος

Το παιχνίδι είχε πωληθεί μέσω τρίτου πωλητή στην πλατφόρμα Shein. Μετά την αναφορά του περιστατικού, η εταιρεία δήλωσε ότι αντιμετωπίζει σοβαρά τις καταγγελίες και επιβεβαίωσε ότι το συγκεκριμένο προϊόν δεν ήταν πλέον διαθέσιμο προς πώληση. Σύμφωνα με το BBC, η εταιρεία ανέφερε επίσης ότι απομάκρυνε και άλλα παρόμοια προϊόντα, με στόχο να αποτρέψει την επανάληψη αντίστοιχων περιστατικών. Παράλληλα, υποστήριξε ότι οι πωλητές που δραστηριοποιούνται στην πλατφόρμα οφείλουν να συμμορφώνονται με τα πρότυπα ασφάλειας προϊόντων και την ισχύουσα νομοθεσία.

Η ανησυχία δεν αφορά όλα τα squishy παιχνίδια, αλλά κυρίως προϊόντα αμφίβολης προέλευσης και απομιμήσεις που ενδέχεται να μην έχουν περάσει τους απαραίτητους ελέγχους. Οι βρετανικές υπηρεσίες Trading Standards έχουν προειδοποιήσει για παιχνίδια που πωλούνται χωρίς τις απαιτούμενες πληροφορίες ασφαλείας ή τα στοιχεία του υπεύθυνου εισαγωγέα. Σε ελέγχους έχουν εντοπιστεί προϊόντα που δεν πληρούσαν βασικές προδιαγραφές, ενώ ορισμένα από τα παιχνίδια τύπου «dumpling» που εξετάστηκαν περιείχαν βενζόλιο, χημική ουσία που είναι καρκινογόνος και μπορεί να προκαλέσει ερεθισμό στα μάτια και στο δέρμα. Οι αρχές έχουν επίσης επισημάνει ότι όταν ένα παιχνίδι σκίζεται ή σκάει, το περιεχόμενό του μπορεί να έρθει σε επαφή με το δέρμα ή τα μάτια των παιδιών. Επειδή τα συστατικά δεν είναι πάντοτε γνωστά, δεν μπορεί να θεωρείται δεδομένο ότι το υλικό που απελευθερώνεται είναι ακίνδυνο.

Τι πρέπει να προσέχουν οι γονείς

Οι αρμόδιες αρχές στη Βρετανία συνιστούν στους καταναλωτές να προμηθεύονται παιχνίδια από αξιόπιστα καταστήματα και να ελέγχουν τη συσκευασία για την κατάλληλη σήμανση ασφαλείας, όπως CE ή UKCA, καθώς και για τα στοιχεία του κατασκευαστή ή του εισαγωγέα. Ιδιαίτερη προσοχή χρειάζεται όταν ένα παιχνίδι έχει έντονη χημική οσμή, παρουσιάζει διαρροή, είναι ασυνήθιστα κολλώδες ή σκίζεται εύκολα. Σε τέτοιες περιπτώσεις, οι γονείς καλούνται να διακόπτουν τη χρήση του και να το κρατούν μακριά από τα παιδιά.

Εάν ένα παιχνίδι σκάσει και το περιεχόμενό του έρθει σε επαφή με τα μάτια, απαιτείται άμεση έκπλυση με νερό και αναζήτηση ιατρικής συμβουλής, ιδίως όταν εμφανίζονται πόνος, ερυθρότητα ή πρήξιμο. Ένα επικίνδυνο ή ελαττωματικό προϊόν μπορεί επίσης να καταγγελθεί στην αρμόδια υπηρεσία Trading Standards του τοπικού συμβουλίου στη Βρετανία ή στην εξυπηρέτηση πελατών της πλατφόρμας από την οποία αγοράστηκε. Τα περιστατικά αυτά υπενθυμίζουν ότι η δημοτικότητα ενός παιχνιδιού στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης δεν αποτελεί εγγύηση ασφάλειας. Η προέλευση, η σήμανση και η κατάσταση του προϊόντος παραμένουν κρίσιμοι παράγοντες, ιδιαίτερα όταν πρόκειται για παιχνίδια που χρησιμοποιούνται από μικρά παιδιά.

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