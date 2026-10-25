Καιρός: Επιστροφή στη χειμωνιάτικη version με καταιγίδες και πτώση της θερμοκρασίας - Που θα βρέξει την 28η Οκτωβρίου

Σταδιακή επιδείνωση παρουσιάζει ο καιρός από σήμερα με βροχές, καταιγίδες και πτώση της θερμοκρασίας, ενώ τα φαινόμενα θα επηρεάσουν και τις εκδηλώσεις της εθνικής επετείου.

Μεταβολή παρουσιάζει το σκηνικό του καιρού από σήμερα (25/10), καθώς αναμένεται επιδείνωση της κακοκαιρίας από τα δυτικά, με τοπικές βροχές, σποραδικές καταιγίδες και μικρή πτώση του υδραργύρου, ενώ οι άνεμοι θα φτάσουν τοπικά έως και τα έξι μποφόρ.

Σύμφωνα με τα νεότερα στοιχεία της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας, νεφώσεις με βροχές ή όμβρους εκδηλώνονται αρχικά στο Ιόνιο, οι οποίες βαθμιαία θα επεκταθούν στα ηπειρωτικά τμήματα, εκτός από την ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη, καθώς και κατά τόπους στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα.

Τα φαινόμενα θα είναι πιο έντονα στο Ιόνιο και τα δυτικά και νότια ηπειρωτικά, ενώ η ορατότητα θα είναι περιορισμένη τις πρωινές και βραδινές ώρες στα ανατολικά. Η θερμοκρασία θα υποχωρήσει ελαφρά, φτάνοντας τους 20 έως 22 βαθμούς Κελσίου στο Ιόνιο και τα ηπειρωτικά, ενώ στα υπόλοιπα νησιωτικά τμήματα θα κυμανθεί από 23 έως 24 βαθμούς.

Η εικόνα σε Αττική και Θεσσαλονίκη

Στην Αττική προβλέπονται νεφώσεις που θα συνοδεύονται από βροχές, ενώ από το απόγευμα θα εκδηλωθούν καταιγίδες. Η ορατότητα θα είναι τοπικά περιορισμένη τη νύχτα και νωρίς το πρωί, με τους ανέμους να πνέουν μεταβλητοί δύο έως τρία μποφόρ και τη θερμοκρασία να κυμαίνεται από 15 έως 21 βαθμούς Κελσίου.

Στη Θεσσαλονίκη αναμένονται νεφώσεις με τοπικές βροχοπτώσεις έως το απόγευμα. Η ορατότητα θα εμφανίσει περιορισμό κατά τις νυχτερινές και πρώτες πρωινές ώρες, ενώ οι άνεμοι θα πνέουν ανατολικοί νοτιοανατολικοί δύο έως τέσσερα μποφόρ, με τον υδράργυρο να κυμαίνεται από 14 έως 21 βαθμούς.

Έντονα φαινόμενα τη Δευτέρα και την Τρίτη

Οι μετεωρολόγοι προειδοποιούν για αυξημένη προσοχή τη Δευτέρα (26/10) και την Τρίτη (27/10), καθώς τα φαινόμενα αναμένεται να ενταθούν σημαντικά σε αρκετές περιοχές της επικράτειας.

Τη Δευτέρα καταιγίδες θα σημειωθούν στις Σποράδες, την Εύβοια, την ανατολική Στερεά, την ανατολική και νότια Πελοπόννησο, την Κρήτη, τις Κυκλάδες, τα νησιά του ανατολικού Αιγαίου και τα Δωδεκάνησα, με τα φαινόμενα να είναι κατά τόπους ιδιαίτερα έντονα.

Την Τρίτη οι βροχές και οι σποραδικές καταιγίδες θα εστιαστούν στα ανατολικά και τα νότια, με αυξημένη ένταση στην Εύβοια, τη νοτιοανατολική Πελοπόννησο, τις Κυκλάδες, την Κρήτη και τα Δωδεκάνησα. Παράλληλα, η θερμοκρασία θα σημειώσει περαιτέρω πτώση, κυρίως στα βόρεια και ανατολικά τμήματα.

Τι καιρό θα κάνει την 28η Οκτωβρίου

Την Τετάρτη, ανήμερα της εθνικής επετείου της 28ης Οκτωβρίου, στα κεντρικά και νότια προβλέπονται νεφώσεις με τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες.

Δεν αποκλείεται το ενδεχόμενο βροχόπτωσης στην Αττική την ώρα διεξαγωγής της μαθητικής παρέλασης, ενώ αντίθετα στη Θεσσαλονίκη η στρατιωτική παρέλαση αναμένεται να πραγματοποιηθεί με καλό καιρό.

Ο υδράργυρος θα σημειώσει περαιτέρω υποχώρηση σε ολόκληρη τη χώρα.

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