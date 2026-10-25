Το «8ο θαύμα του κόσμου» που ρημάζει: Το στάδιο των 358 εκατ. δολαρίων που παραμένει κλειστό από το 2008

Το Astrodome του Χιούστον, το «8ο θαύμα του κόσμου» που άλλαξε τα δεδομένα στα γήπεδα, παραμένει κλειστό από το 2008, ενώ σχέδιο 1 δισ. δολαρίων φιλοδοξεί να του δώσει νέα ζωή.

Το Astrodome του Χιούστον άνοιξε το 1965 και άλλαξε την ιστορία των αθλητικών εγκαταστάσεων, καθώς ήταν το πρώτο μεγάλο κλειστό στάδιο με κλιματισμό. Σήμερα, σχεδόν έξι δεκαετίες μετά, παραμένει εκτός λειτουργίας, ενώ τα σχέδια για την αξιοποίησή του δεν έχουν προχωρήσει. Όταν εγκαινιάστηκε το 1965 στο Χιούστον του Τέξας, το Astrodome θεωρήθηκε ένα από τα πιο εντυπωσιακά κατασκευαστικά έργα της εποχής του. Ένα τεράστιο στάδιο με οροφή, κλιματισμό και δυνατότητα να φιλοξενεί χιλιάδες θεατές ανεξάρτητα από τις καιρικές συνθήκες, που απέκτησε το προσωνύμιο «8ο θαύμα του κόσμου».

Για χρόνια αποτέλεσε σημείο αναφοράς για τον αθλητισμό και τη διοργάνωση μεγάλων εκδηλώσεων στις ΗΠΑ. Ωστόσο, η πορεία του άλλαξε σταδιακά, καθώς οι μεγάλες ομάδες που φιλοξενούσε αποχώρησαν και το ίδιο το κτίριο άρχισε να αντιμετωπίζει προβλήματα λειτουργίας και ασφάλειας. Από το 2008 δεν έχει πλέον άδεια να υποδέχεται κοινό, ενώ οι προτάσεις για την επόμενη ημέρα του εξακολουθούν να βρίσκονται στα χαρτιά.

Το στάδιο που άλλαξε τα δεδομένα στις αθλητικές εγκαταστάσεις

Το Astrodome κατασκευάστηκε με κόστος που υπολογίζεται σε περίπου 35 εκατομμύρια δολάρια της εποχής. Αν το ποσό προσαρμοστεί με βάση τον πληθωρισμό, αντιστοιχεί σε περίπου 358 εκατομμύρια δολάρια σε σημερινές τιμές. Η καινοτομία του δεν περιοριζόταν στο μέγεθός του. Ήταν το πρώτο μεγάλο κλειστό στάδιο με κλιματισμό, προσφέροντας τη δυνατότητα διεξαγωγής αγώνων και εκδηλώσεων σε ελεγχόμενες συνθήκες, ακόμη και όταν η ζέστη του Τέξας έκανε δύσκολη την παραμονή σε ανοιχτούς χώρους. Αρχικά, μάλιστα, υπήρχε προσπάθεια να διατηρηθεί φυσικό γρασίδι στο εσωτερικό του. Ο φωτισμός και οι συνθήκες κάτω από την οροφή, όμως, δυσκόλευαν την ανάπτυξή του. Έτσι, το 1966 τοποθετήθηκε τεχνητός χλοοτάπητας, ο οποίος έγινε γνωστός ως AstroTurf, παίρνοντας το όνομά του από το στάδιο.

Aerial view of Astroworld and Astrodome https://t.co/UfnKLRUIDV — BaseballHistoryNut (@nut_history) August 30, 2026

Το Astrodome έγινε έδρα των Houston Astros του MLB, του αμερικανικού πρωταθλήματος μπέιζμπολ, από το 1965 έως το 1999. Παράλληλα, φιλοξένησε τους Houston Oilers του NFL, από το 1968 έως το 1996. Η χρήση του, ωστόσο, δεν περιορίστηκε στον αθλητισμό. Στον χώρο του πραγματοποιήθηκαν αγώνες μπάσκετ, συναυλίες και μεγάλες διοργανώσεις, ενώ το 1992 φιλοξένησε το Εθνικό Συνέδριο των Ρεπουμπλικανών, μία από τις σημαντικές πολιτικές εκδηλώσεις της χρονιάς στις ΗΠΑ. Ένα από τα γεγονότα που συνδέθηκαν με το στάδιο ήταν και η περίφημη «Μάχη των Φύλων» στο τένις, το 1973, όταν η Μπίλι Τζιν Κινγκ νίκησε τον Μπόμπι Ριγκς σε έναν αγώνα που απέκτησε ιδιαίτερη σημασία για τη συζήτηση γύρω από την ισότητα στον αθλητισμό.

Το 2008 έκλεισε για το κοινό

Η σταδιακή αποχώρηση των μεγάλων ομάδων περιόρισε τη χρήση του Astrodome. Οι Oilers έφυγαν το 1996, ενώ οι Astros έδωσαν εκεί τον τελευταίο τους αγώνα το 1999. Το κτίριο συνέχισε να υπάρχει, αλλά η δραστηριότητά του μειώθηκε σημαντικά. Το 2008 οι αρμόδιες αρχές έκριναν ότι δεν πληρούσε τις απαιτήσεις του κώδικα πυρασφάλειας. Ως αποτέλεσμα, δεν μπορούσε πλέον να φιλοξενεί κοινό. Από τότε, το μέλλον του αποτελεί αντικείμενο συζητήσεων και σχεδιασμών. Η κατεδάφισή του δεν προχώρησε, αλλά ούτε και κάποιο ολοκληρωμένο σχέδιο επανάχρησης έχει οδηγήσει μέχρι σήμερα στην επαναλειτουργία του.

Τα προηγούμενα χρόνια εξετάστηκαν διαφορετικές προτάσεις για την αξιοποίηση της εγκατάστασης. Το 2013 παρουσιάστηκε σχέδιο ύψους 217 εκατομμυρίων δολαρίων, το οποίο προέβλεπε τη μετατροπή του χώρου σε κέντρο εκθέσεων και εκδηλώσεων. Η πρόταση, όμως, απορρίφθηκε από τους ψηφοφόρους. Το 2018 ακολούθησε μια διαφορετική προσέγγιση, με προϋπολογισμό περίπου 105 εκατομμυρίων δολαρίων. Προβλεπόταν να ανυψωθεί το δάπεδο του σταδίου στο επίπεδο του δρόμου, ώστε να δημιουργηθεί χώρος στάθμευσης από κάτω. Το 2019 το σχέδιο τέθηκε σε αναμονή, καθώς εκφράστηκαν αμφιβολίες για τη βιωσιμότητα και τη μελλοντική χρήση του χώρου. Οι διαφορετικές προτάσεις αποτυπώνουν τη δυσκολία εξεύρεσης μιας λύσης που θα διατηρεί το ιστορικό κτίριο, αλλά θα μπορεί παράλληλα να καλύψει τις οικονομικές και λειτουργικές απαιτήσεις ενός σύγχρονου χώρου.

Το σχέδιο του 1 δισ. δολαρίων για το μέλλον του Astrodome

Τον Νοέμβριο του 2024, η Astrodome Conservancy παρουσίασε το σχέδιο «Vision: Astrodome», μια πρόταση που εκτιμάται ότι θα μπορούσε να απαιτήσει περίπου 1 δισεκατομμύριο δολάρια. Το όραμα περιλαμβάνει τη δημιουργία χώρων λιανικής πώλησης, εστιατορίων, γραφείων και πολιτιστικών δραστηριοτήτων, καθώς και νέων εγκαταστάσεων που θα συνδέονται με το ευρύτερο συγκρότημα του NRG Park.

Η πρόταση φιλοδοξεί να δώσει ξανά ζωή στο κτίριο, αξιοποιώντας την ιστορική και αρχιτεκτονική του αξία. Ωστόσο, η υλοποίησή της προϋποθέτει την εξασφάλιση χρηματοδότησης και την απαραίτητη θεσμική υποστήριξη. Μέχρι να εξασφαλιστούν αυτά τα στοιχεία, το Astrodome παραμένει κλειστό, χωρίς οριστική απόφαση για το πώς θα αξιοποιηθεί. Το στάδιο που κάποτε παρουσιάστηκε ως το «8ο θαύμα του κόσμου» εξακολουθεί να αποτελεί ένα από τα πιο αναγνωρίσιμα σημεία του Χιούστον, αλλά η επόμενη ημέρα του παραμένει αβέβαιη.

THIS IS WHAT THE ASTRODOME LOOKS LIKE NOW These are actual images of the Astrodome, the stadium where what for many is the best WrestleMania in history #17 was given. The stadium was abandoned in 2008 and the city has not known what to do with it, a demolition costs 75 million dollars but a reconstruction and remodel costs 750 million dollars. The city hasn't been able to make a decision on this building with so much history. -CR Wrestling April 10, 2026

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