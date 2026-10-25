Πώς να προστατεύσετε το άδειο σπίτι τον χειμώνα από σπασμένες σωληνώσεις και ζημιές χιλιάδων ευρώ

Η εγκατάλειψη μιας κατοικίας χωρίς προληπτικά μέτρα κατά τη διάρκεια του χειμώνα εγκυμονεί σοβαρούς κινδύνους για εκτεταμένες και ιδιαίτερα δαπανηρές βλάβες.

Όταν ο υδράργυρος υποχωρεί κάτω από το μηδέν, το νερό που παραμένει εγκλωβισμένο στις εκτεθειμένες σωληνώσεις ενός σπιτιού παγώνει και αυξάνει τον όγκο του κατά περίπου 9%, προκαλώντας ρωγμές ή ακόμα και ολική θραύση των αγωγών. Το μεγαλύτερο πρόβλημα έγκειται στο γεγονός ότι η διαρροή ενδέχεται να παραμείνει απαρατήρητη όσο διατηρείται ο πάγος, για να εκδηλωθεί αιφνίδια μόλις ανέβει η θερμοκρασία και αρχίσει ξανά η ροή.

Ο κίνδυνος είναι ιδιαίτερα αυξημένος στις δευτερεύουσες κατοικίες, τις μονοκατοικίες και τα σπίτια που παραμένουν χωρίς θέρμανση για αρκετές ημέρες. Οι μετρητές, οι εξωτερικές βρύσες και οι σωληνώσεις σε γκαράζ, βεράντες ή προσόψεις αποτελούν τα πιο ευάλωτα σημεία στις παγετώδεις συνθήκες.

Βασικά μέτρα πρόληψης πριν την αναχώρηση

Η πρόληψη κρίνεται απαραίτητη για την αποφυγή ζημιών στις υδραυλικές εγκαταστάσεις και στους γύρω χώρους του σπιτιού. Επαγγελματίες του κλάδου συνιστούν τον εντοπισμό της κεντρικής παροχής, τον έλεγχο των εκτεθειμένων τμημάτων, καθώς και τη σωστή μόνωση των ερμαρίων όπου βρίσκονται οι μετρητές.

Παράλληλα, προτείνεται η τοποθέτηση κατάλληλων μονωτικών υλικών στους σωλήνες, με ιδιαίτερη έμφαση στις συνδέσεις. Όσον αφορά τις εξωτερικές βρύσες και τα συστήματα ποτίσματος, κρίνεται αναγκαία η διακοπή της παροχής και η εκκένωση του εναπομείναντος νερού.

Σε περιπτώσεις παρατεταμένης απουσίας, η ενδεδειγμένη λύση είναι το κλείσιμο του γενικού διακόπτη και το άδειασμα του εσωτερικού δικτύου, αφού πρώτα ελεγχθούν οι οδηγίες του λέβητα ή του θερμοσίφωνα για την αποφυγή άλλων βλαβών.

Εναλλακτικά, η διατήρηση μιας ελάχιστης θερμοκρασίας στο σπίτι μειώνει δραστικά τον κίνδυνο, χωρίς να απενεργοποιούνται τα ηλεκτρικά συστήματα προστασίας.

Τι να κάνετε εάν παγώσει ένας σωλήνας

Αξίζει να σημειωθεί ότι η ρωγμή δεν συμβαίνει πάντα στο σημείο όπου σχηματίζεται ο πάγος, καθώς η πίεση μπορεί να προκαλέσει θραύση σε εσωτερικούς τοίχους ή αρθρώσεις σε απόσταση. Ο εντοπισμός μιας κρυφής διαρροής μπορεί να κοστίσει από 250 έως 400 ευρώ, ποσό στο οποίο προστίθεται το κόστος αποκατάστασης των σωλήνων, των δαπέδων και των τοίχων.

Σε περίπτωση που παγώσει κάποια σωλήνωση, απαγορεύεται αυστηρά η χρήση φλόγας ή η άσκηση υπερβολικής πίεσης στις βαλβίδες. Αντίθετα, εφαρμόζεται ήπια, ξηρή θερμότητα, ενώ σε περίπτωση διαρροής πρέπει να διακόπτεται αμέσως η παροχή.

Μετά από περιόδους παγετού, συνιστάται ο έλεγχος του μετρητή νερού με όλες τις βρύσες κλειστές, καθώς η καταγραφή κατακλύσεων υποδηλώνει πιθανή αόρατη διαρροή.

ΤΙ ΔΙΑΒΑΖΕΤΑΙ