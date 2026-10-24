TikToker στην Καλιφόρνια πήγε για ποτό και «βρέθηκε» χρέος 44,5 δισ. ευρώ στον λογαριασμό της (vid)

Η Maddie McGivern από την Καλιφόρνια έλεγξε τον τραπεζικό της λογαριασμό μετά από βραδινή έξοδο και είδε ένα χρέος σχεδόν 50 δισ. δολαρίων.

Μια βραδινή έξοδος με φίλους μετατράπηκε σε μια απρόσμενη έκπληξη για τη Maddie McGivern από την Καλιφόρνια, όταν έλεγξε τον τραπεζικό της λογαριασμό και ανακάλυψε ότι εμφανιζόταν να χρωστά σχεδόν 50 δισ. δολάρια.

Η νεαρή γυναίκα είχε βγει για ποτό με την παρέα της και είχε πληρώσει κανονικά με την πιστωτική της κάρτα. Όταν, όμως, πήρε το κινητό της για να δει το υπόλοιπο του λογαριασμού της, αντίκρισε το αστρονομικό ποσό των 49.999.999.697 δολαρίων σε χρέος. «Ορκίζομαι στον Θεό, δείχνει ότι χρωστάω 49 δισ. δολάρια. Τι να κάνω τώρα;», είπε σε βίντεο που δημοσιεύτηκε στα social media.

Το βίντεο που έγινε viral στο TikTok

Στο βίντεο, το οποίο αναδημοσιεύτηκε από τη φίλη της, φαίνεται ο αρνητικός αριθμός στον τραπεζικό λογαριασμό της McGivern, ενώ το διαθέσιμο υπόλοιπό της εμφανίζεται στα 76,28 δολάρια. Οι φίλοι της δεν μπορούσαν να συγκρατήσουν τα γέλια τους, καθώς η νεαρή γυναίκα προσπαθούσε να καταλάβει τι είχε συμβεί. Η ίδια επικοινώνησε με την τράπεζά της, η οποία την ενημέρωσε ότι επρόκειτο για τεχνικό σφάλμα.



Το περιστατικό συνέβη τον Ιούνιο του 2021, ωστόσο το βίντεο εξακολουθεί να κυκλοφορεί στα social media. Η ανάρτηση του λογαριασμού @gabefloress στο TikTok έχει συγκεντρώσει περισσότερες από 14 εκατομμύρια προβολές και πάνω από δύο εκατομμύρια likes. Οι χρήστες αντέδρασαν με έκπληξη και χιούμορ, με έναν από αυτούς να σχολιάζει ότι τον διασκεδάζει το γεγονός πως η McGivern αναφέρει τα 49 δισ. δολάρια χωρίς να δίνει ιδιαίτερη σημασία στα υπόλοιπα 999.999.697 δολάρια. Τελικά, το πρόβλημα αποκαταστάθηκε από την τράπεζα, χωρίς περαιτέρω επιπτώσεις για τη νεαρή γυναίκα, πέρα από την αρχική αναστάτωση.

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