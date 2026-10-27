Αυτός είναι ο πιο σέξι άνδρας του 2026: Πίστευε ότι του κάνουν φάρσα

Ο ηθοποιός που κέρδισε τον τίτλο του «πιο σέξι άνδρα» για το 2026 από το People δυσκολεύτηκε να το πιστέψει. Όλοι οι λόγοι που τον αξίζει.

Τον τίτλο του πιο σέξι άνδρα της χρονιάς από το περιοδικό People κέρδισε για το 2026 ο 55χρονος πρωταγωνιστής του «The Pitt», Νόα Γουάιλ, γνωστός και ως δρ. Κάρτερ στη σειρά «Στην Εντατική» (ER). Όταν πληροφορήθηκε τα νέα δεν μπορούσε να το πιστέψει.

«Νόμιζα ότι ήταν κάποια φάρσα. Ούτε σε ένα εκατομμύριο χρόνια δεν θα φανταζόμουν ότι θα μου απονεμόταν μια τέτοια τιμή», λέει ο ηθοποιός, αλλά η σύζυγός του τον έπεισε ότι αξίζει πράγματι αυτό τον τίτλο.

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